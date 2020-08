View this post on Instagram

Til jer 2 bro’s der var forbi @bronutsdk Aalborg i aftes - Det er ikke smart at lave indbrud uden masker - Vi hos bronuts tror på en ekstra chance... alle kan begå fejl. Vi har alle lavet i den. Derfor har i til kl 22 i aften at komme forbi med en undskyldning samt det i tog - Ellers er jeg ikke bleg for at tage en plet på straffeattesten og rettens gang. Smider billedet op uden emoji Sørger for at i bliver mere kendt end Stein Bagger Specielt dig nede i Venstre hjørne der er fuld udsigt til dit flotte ansigt

»Det er ikke smart at lave indbrud uden masker. Hos Bronuts tror vi på en ekstra chance. Alle kan begå fejl. Vi har alle lavet lort i den. Derfor har I til kl 22.00 i aften til at komme forbi med en undskyldning, samt det I tog,« skriver Türker blandt andet i opslaget.

Til Se & Hør fortæller partneren Ninos, at gerningsmændene har brækket pengeskabet op og lavet hærværk for 50.000 kroner.

Han tilføjer, at de ikke lader sig skræmme af noget, og at de også holder åbent søndag, da det ville være et nederlag at lukke butikken.

Bronuts har åbnet tre butikker i landet. De har en i Aarhus, København og Aalborg. Snart vil man også kunne finde deres butik i Randers og Odense.