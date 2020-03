Tabita Pedersen har brug for at komme langt væk fra de sociale medier og fra livet som en offentlig kendt person.

Tabita Pedersen er kendt fra sin deltagelse i ‘Ex on the Beach’ og senest som gruppen ‘Liv og Tabita’ i ‘X Factor’, hvor reality-stjernerne blev stemt ud ved five chair challenge af dommeren Ankerstjerne.

Nu har hun fået nok af rampelyset og rejser i denne uge væk i mere end fire måneder uden kontakt til medier og realityliv.

»Jeg skal ud og sejle med skoleskibet Georg Stage.«

»Min far og onkel har været ude og sejle på det (Georg Stage red.), dengang de var unge, og jeg har altid haft drømmen om at sejle på det skib. Men da jeg var Jehovas vidner, der måtte jeg ikke. Min far siger også, at det kun var for lømler dengang, men nu er jeg også selv blevet en lømmel, så det er meget godt for mig,« fortæller Tabita til Realityportalen.

Ifølge Tabita bliver det godt at komme væk fra alle de folk, der dømmer hende som en offentlig person, og som ikke tager hende seriøs.

»Jeg må ikke have min mobiltelefon, og jeg har brug for at komme væk fra de sociale medier. Jeg kan godt mærke, at det har tæret på mit selvværd.«

»Det gør det bare automatisk, når man laver tv, så har man det ikke helt super med sig selv. Jeg føler mig kigget på med bestemte øjne, når jeg går ud i offentligheden, og jeg bliver ikke taget så seriøs. Når jeg kommer over på skibet, ved jeg, at jeg bliver behandlet på ligefod med alle de andre, og det har jeg virkelig brug for at mærke. Og jeg har brug for, at nogen forventer noget af mig.«

Tabita sejler med en masse jævnaldrende, da alle er i alderen fra 18-23 år.

Ifølge Georg Stages egen hjemmeside går turen fra København til Isefjorden, Oslo, Dundee, Galway, Southampton, Esbjerg, Allinge, Aalborg, Odense, Christiansø og afsluttes den 17. juli igen i København.

Det er dog ikke så afgørende for Tabita, hvor skibet sejler hen, da hovedårsagen blot er at komme væk og få realitylivet lidt på afstand.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: