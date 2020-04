Den amerikanske Real Housewives-stjerne Kara Bosworth og hendes mand er lige nu ramt af en stor sorg.

Den 6. april blev de forældre til sønnen McCoy Casey Bosworth, men på Instagram fortæller tv-stjernen nu, at den lille dreng døde kort tid efter fødslen.

'McCoy overraskede os alle med sin størrelse og styrke (og sin perfektion). Under fødslen blev han ramt af skulderdystoci (hvor skulderen sidder fast under fødslen, red.) og en sammenklemt navlestreng,' skriver Kara Bosworth.

'Han rejste op til Gud og vil for altid leve i hjerterne på sine forældre, sin søster og de der modtog hans livsgivende gaver,' skriver hun.

Vis dette opslag på Instagram On April 6th, our son McCoy Casey Bosworth was born at 3:10am. Weighing in at 11 pounds and 4 ounces and spanning 21 inches, McCoy surprised us all with his size and strength (and overall perfection). During the course of his birth, he experienced shoulder dystocia and a compressed umbilical cord. He joined our Heavenly Father and will live forever in the hearts of his loving parents, his adoring sister, and those that received his life-saving gifts. I wrote this for the organ/tissue procurement team to read out in his honor: “Tonight, we join together to honor this little savior’s gifts of life. Through him, may others find new hope and profound healing... and may he live again through them. May his legacy shine in the form of lifetimes aplenty - lives filled with laughter, compassion, energy, love, and most of all gratitude. May it be said that McCoy Casey Bosworth left this world in a better place, for a better place.... that he made an impact... that he was an answered prayer... that he was a hero. May angels lead him in. Thank you, McCoy.” ——————————————— And Jesus said, “Very truly I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. A woman giving birth to a child has pain because her time has come; but when her baby is born she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. So with you: Now is your time of grief, but I will see you again and you will rejoice, and no one will take away your joy.” John 16:20 Until we see you again... We love you, McCoy. Et opslag delt af Kara Bosworth (@karakeoughboz) den 14. Apr, 2020 kl. 9.17 PDT

McCoy var nemlig registreret som organdonor, og Kara Bosworth fortæller, at hun har skrevet nogle ord, der kan blive læst højt til ære for sønnen.

'I aften står vi sammen for at ære denne lille frelsers livsgave. Gennem ham håber vi, andre finder nyt håb og bliver raske....og må han leve gennem dem. Må hans arv skinne igennem i deres liv - liv fyldt med latter, medfølelse energi, kærlighed og mest af alt taknemmelighed. McCoy Casey Bosworth forlod verden for et bedre sted...han gjorde en forskel...han var en bøn, der blev besvaret...han var en helt,' skriver Kara Bosworth.

32-årige Kara Bosworth har i de sidste fem sæsoner været med i tv-programmet 'Real Housewives of Orange County,' hvor hun har deltaget med sin mor, Jeana.

Kara Bosworth blev gift med sin mand, Kyle i 2014, og i forvejen har parret datteren Decker, som er fire år.

Det var tilbage i starten af november sidste år, at tv-stjernen fortalte på Instagram, at de ventede endnu et barn til april.