»Velkommen til verden lille skat«

Den 1. maj lagde den tidligere Paradise-deltager Jasmin Melina Rendbæk et helt særligt opslag på Instagram.

Hun og kæresten – den tidligere håndboldspiller Fredrik Schilling – er nemlig blevet forældre for anden gang.

Parret har fået en lille datter, der har fået navnet Elina.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af JASMIN MELINA (@jasminmelina)

De har i forvejen datteren Luna på to år, og den stolte mors instagramprofil vidner om, at storesøster er mindst ligeså begejstret for den nye baby som sine forældre.

I et opslag ser man Luna give sin nye lillesøster et kys på panden.

»Det her kan ikke beskrives,« skriver Jasmin Melina til opslaget på sin profil, der har 128.000 følgere.

Også Frederik Schilling har delt den dejlige nyhed med sine Instagram-følgere.

»Lillesøster Elina. Hendes mor er den sejeste i verden,« skriver han.

Og den nærmeste fremtid byder på flere glade begivenheder for parret.

Den 14. november afslørede Jasmin Melina nemlig på sin Instagramprofil, at Frederik Schilling havde friet til hende – og at hun havde sagt ja.

Parret blev kærester tilbage i 2017.

Frederik Schilling lagde tidligere på året håndbolden på hylden til fordel for en stilling som salgschef i Århus Håndbold.