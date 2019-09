Mærkedagen for det tragiske terrorangreb mod World Trade Center 11. september 2001 blev for mange mennesker skæmmet, da reality-stjernen Kristen Cavallari onsdag lagde et billede på sin Instagram-profil.

Intentionerne var tilsyneladende gode, men udførelsen helt håbløs, da hun stillede sig op i en kropsnær kjole med dyb udskæring på gaden i New York, og lod sig fotografere til sin profil, hvor hun har 3,7 millioner følgere.

'NYC (New York City, Red.) i 24 timer. Og hvilken tid at være her på. Husk det altid', stod der under billedet.

Samtidig var der imidlertid tagget en række designere og tøjmærker, og rigtig mange beskylder hende nu for at opføre sig smagløst på en dag, der repræsenterer et af USA's største, kollektiver traumer.

Vis dette opslag på Instagram NYC for 24hrs. Et opslag delt af Kristin Cavallari (@kristincavallari) den 11. Sep, 2019 kl. 6.19 PDT

Opslaget har fået tusindvis af kommentarer, og en kort gennemgang viser, at størstedelen påpeger det taktløse til at bruge en sørgedag til at skabe opmærksomhed om sig selv og sin forretning.

Kristen Cavalli er nemlig selv designer, og tagger blandt andet sit eget tøjmærke, Uncommon James, skriver News.com.

Det markante backlash har fået alvorlige konsekvenser for en af hendes ansatte, der nu er blevet fyret for at have lavet opslaget. Samtidig er der ændret i teksten til billedet, så der nu kun står 'NYC i 24 timer'.

Cavalli medvirkede i reality-serien 'The Hills' i 2004, og er gift med NFL-stjernen Jay Cutler, som gik på football-pension i 2017.