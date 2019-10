Sarah Thiedt, der er kendt fra reality-programmet 'Paradise Hotel', er blevet bortvist fra sit arbejde, og rygterne om grunden har floreret på sociale medier lige siden.

Nu afviser hun de mange falske rygter.

'Det kan simpelthen ikke passe, at jeg skal modtage beskeder fra venner og bekendte omkring et latterligt rygte på det såkaldte jodel,' skriver hun på Instagram.

Jodel er et anonymt socialt medie, hvor brugerne kan skrive med hinanden. Her har der efter sigende floreret et rygte om, at Sarah Thiedt skulle have svindlet sin arbejdsplads, tøjbutikken Kings&Queens, for 37.000 kroner.

Sarah Tiedt (tv) da hun deltog i Paradise Hotel 2019. Foto: TV3 Vis mere Sarah Tiedt (tv) da hun deltog i Paradise Hotel 2019. Foto: TV3

Nu deler hun dokumentation på, at det er et fejlagtigt rygte.

'Jeg deler udelukkende KUN dette, pga. det ikke skal have en effekt på min fremtid!' skriver hun til et billede af bortvisningen.

På det dokument, der skulle være dokumentation for, hvorfor Sarah Thiedt blev bortvist den 17. oktober 2019, står der, at bortvisningen sker på baggrund af en række reklamer, hun har delt på sine social medier.

'Den 14. oktober modtog du en advarsel for din illoyale adfærd, da du udførte arbejde for en konkurrerende virksomhed. Den 16. oktober valgte du igen at udføre promoveringsarbejde for en konkurrerende virksomhed,' skriver arbejdspladsen.

Du skal ikke møde på arbejde igen Kings&Queens til Sarah Tiedt

Det fik altså konsekvenser for realitystjernen, der dagen efter blev bortvist fra arbejdspladsen.

'Du skal ikke møde på arbejde igen,' skriver de.

På den måde har Sarah Thiedt afvist rygterne om, at hun skulle have svindlet tøjbutikken for næsten 40.000 kroner.

'Jeg synes, det er absurd og tankevækkende, hvad og hvor meget et lille rygte kan komme så vidt ud!' skriver hun.