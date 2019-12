'Paradise Hotel'-deltagerne Philip May og Simone Hvenegaard brød med hinanden tidligere på året.

Men gammel kærlighed ruster aldrig, som man siger og nu har May og Hvenegaard fundet sammen igen.

Det bekræfter Philip May overfor Se & Hør:

»Vi er kærester. Vi er kærester. Vi har prøvet at holde det skjult. Altså jeg elsker hende jo? Har du set hende nøgen,« lød det blandt andet fra reality-personligheden.

May bekræftede nyheden, da Simone Hvenegaard og han selv var til premiere på den nye sæson af 'Paradise Hotel'.

Hvenegaard gik lidt mere stille med dørene, og hun var ikke meget for at bekræfte forholdet.

Hun sagde til Se & Hør, at hun og May stadig var gode venner, men det hang sammen med, at de havde kendt hinanden i lang tid.

Første afsnit af den nye sæson af 'Paradise Hotel' blev vist i Cirkusbygningen i København.

Og det var efter første afsnit var rullet over skærmen, at Philip May indrømmede, at han stadig elsker Simone Hvenegaard.

May og Hvenegaard fik øjnene op for hinanden, da de deltog i 'Paradise Hotel' i 2017, men slog altså op i april tidligere på året.

Når den nye sæson af 'Paradise Hotel' begynder i begyndelsen af det nye år, bliver det sæson nummer 17 af programmet.

Igen bliver det med Rikke Gøransson som vært i Mexico.