'Paradise Hotel'-fyren bekræfter bruddet med sidste års Miss Paradise.

Sarah Tiedt, som var sidste års Miss Paradise og Türker Alici, som er med i ‘Paradise’ for tredje gang og også har deltaget i ‘Robinson’, stod i maj frem som kærester, og siden er det gået op og ned for de to.

Et par måneder efter kunne de afsløre, at de havde besluttet sig for at flytte sammen, så Sarah pr 1/9 skulle hive teltpælene op i København og flytte til Tilst i Aarhus sammen med Türker i en fælles lejlighed.

Kærligheden varede dog ikke ved, og i juli måned gik de fra hinanden og afblæste flytningen var afblæst. De to nåede dog kun at være gået fra hinanden i ganske få dage, før kærligheden sejrede, og de fandt sammen igen.

Sarah flyttede til Aarhus, og det kørte på skinner for parret, men nu er der atter kommet knas i maskineriet.

'Hej venner. Det her er så bagsiden af at være et offentligt navn. Jeg ville ønske, jeg ikke skulle skrive det, men kan allerede se, der florerer rygter mm.. Men af respekt håber jeg, at I ser dette og lader det ligge. Fordi det er det første og sidste opslag, jeg laver. Sarah og jeg er desværre ikke sammen mere. Inden jodel og andre kommer i gang med at snakke, så er det er hverken på grund af andre, ‘Paradise’ eller noget helt tredje. Vi er gået fra hinanden. Det er livets gang, og ind i mellem så går det bare ikke,' skriver Türker på sin Instagram-profil.

Den ellers så åbne Sarah har ikke valgt at kommentere eller afsløre bruddet på sine sociale medier.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk