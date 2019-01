Natten til søndag endte voldsomt for velkendt realitystjerne.

Den veltrænede Morten Kjeldsen, som vi kender fra Kanal 4-programmet ‘Ex on the Beach’, fik sig i weekenden noget af en ubehagelig oplevelse.

Lørdag nat vågnede han pludselig op og kunne ikke trække vejret. Heldigvis var han ikke alene i sengen, for ellers kunne det være endt gruelig galt:

»Jeg lå og sov, og så vågnede jeg bare op og var ved at kradse af. Min bedste veninde kørt mig på hospitalet, og de stak omgående en kæmpe nål gennem min brystkasse. Det skete uden bedøvelse, fordi det var begyndt at ødelægge den anden lunge,« forklarer Morten til Realityportalen.dk.

»Det viser sig, at min lunge var punkteret. Da jeg gik i seng lørdag aften, var der ellers intet galt. Lægen siger, at det sker for 1 ud af 10.000, så jeg føler mig super heldig – eller not. Hvis jeg havde været alene, skulle jeg have ringet 112. Ellers ville jeg være død,« fortsætter Morten og uddyber på Instagram overfor sine mange følgere:

'Jeg er nu blevet opereret og har fået slanger gennem kroppen. Jeg tror, jeg må komme hjem om to-tre dage, så indtil videre skal jeg bare ligge her på hospitalet. Jeg fik mig lidt af en overraskelse, da jeg hørte, at min lunge var punkteret. Jeg troede faktisk, at det var lungebetændelse, fordi jeg ikke kunne trække vejret, men da jeg så kom på skadestuen, fortalte de, at lungen simpelthen var punkteret.'

Morten fortæller desuden, at han har fået utrolig meget smertestillende for at dulme smerte. Hvis ikke, han havde fået det, mener han, at han ville have grædt som en lille pige.

