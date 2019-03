Lægerne har endnu ikke kunnet finde årsagen til Sasha Klæstrups voldsomme smerter.

Tirsdag kunne Sasha Klæstrup fra sidste års ‘Divaer i Junglen’ fortælle, at hun var blevet hasteindlagt af vagtlægen med mistanke om enten blindtarmsbetændelse eller en cyste, der var sprunget. Hun skulle derfor have foretaget en kikkertundersøgelse, så hun kunne blive klogere på, hvad årsagen til hendes voldsomme smerter var og komme i behandling.

Nu er Sasha blevet udskrevet, men hun er stadig ikke blevet meget klogere – til gengæld er hun nu hæftet sammen i hele maven.

»De åbnede mig op ved navlen, hoften og ved underlivet, men de ved stadig ikke, hvad der er galt, så jeg er stadig på stærk smertestillende og har det skidt. Det var hverken blindtarmsbetændelse eller en cyste«, fortæller Sasha, som er i vildrede:

»Jeg kan ringe, hvis det bliver værre, men fuck det, jeg har fået noget morfin og ligger pt i sengen, og min mand passer på mig.«

Hun har i alt fået 13 clips ved henholdsvis navlen, hoften og hendes ædlere dele, hvor hun er blevet undersøgt. Men lægerne har altså ikke kunnet finde noget, der er årsag til hendes smerter, så hun blev sendt hjem med smertedækning og besked på at komme igen, hvis det bliver værre. Sasha kan altså ikke gøre andet end at se tiden an og vente på, at smerterne forhåbentlig forsvinder.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk