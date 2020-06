Der er nogle ting, som er vigtige for Amanda, når hun skal have lavet nye bryster.

21-årige Amanda har i flere år, også inden hun fyldte 18, drømt om at ændre en smule på en del af sin krop. Hun synes nemlig ikke, at hendes bryster, som de ser ud nu, passer til hendes krop. Men selv om baben fra ‘Ex on the Beach’ hele tiden har været klar over det ønske, så har hun brugt lang tid på at overveje, om hun skulle få foretaget operationen eller ej. Og på hvilken klinik hun ville være tryg ved at få brysterne lavet.

Amanda har især overvejet, hvilken størrelse de nye bryster skal have.

Den 17. juni skal Amanda have lavet større bryster. (Foto: Dplay/Discovery Networks Denmark) Foto: Dplay/Discovery Networks Denmark Vis mere Den 17. juni skal Amanda have lavet større bryster. (Foto: Dplay/Discovery Networks Denmark) Foto: Dplay/Discovery Networks Denmark

»Jeg er sådan en høj pige, og jeg synes ikke, at mine bryster passer til min krop. Mine bryster er faktisk ikke grimme overhovedet, men jeg vil føle mig mere tilpas i egen krop med lidt mere fylde. Jeg går ikke efter store bryster eller “porno-bryster”, som nogle vil kalde det. Jeg er en naturlig pige, og med min brystforstørrende operation vil jeg derfor stadigvæk gå efter et look, der er i harmoni med min krop, og som ikke ser for unaturligt ud,« fortæller hun til Realityportalen.

»De skal ikke være så store, men antal milliliter ser jo forskelligt ud alt efter hvilken kropstype og højde, man har,« tilføjer hun.

Amanda har valgt at åbne helt op og lade sine følgere komme med helt tæt på i processen med at få lavet en fyldigere barm. Efter sagen med Fie Laursen, der reklamerede for sugardating, er det vigtigt for Amanda at understrege, at hun bestemt ikke ønsker at opfordre unge piger til at lave om på sig selv.

»Jeg gør det, fordi det er mit største ønske, og jeg tager Instagram med mig, fordi jeg viser alle sider af oplevelsen. Så de kvinder, som har overvejet en operation ved, hvordan det foregår,« forklarer hun.

Brystoperationen skal foregå den 17. juni.

»Hvorfor vente? Man ved ikke, hvad der sker i morgen. Og mit liv er for kort til at skulle tænke på alle andre, før jeg tænker på mig selv, siger Amanda om grunden til, at det efter lang tid og mange overvejelser bliver nu, hun vælger at føre drømmen ud i livet.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.