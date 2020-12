Vis dette opslag på Instagram

Türker Alici var indtil mandag nomineret som årets mandlige realitydeltager til Reality Awards, som løber af stablen 15. januar. Men det har vakt kritik på især de sociale medier.

TV 3 valgte nemlig at smide realitydeltageren ud af 'Paradise Hotel', efter han i affekt havde kastet en flaske efter sin meddeltager Sarah Dohm, og denne opførsel er ikke forenelig med en hyldest ved et award Show, mener flere.

Mandag gik Reality Awards dog ud og forsvarede sin nominering ved blandt andet at henvise til en udtalelse fra Sarah Dohm til Ekstra Bladet i marts.

»Selvfølgelig er det ikke fedt at få en flaske i hovedet, og hvis det havde været en fremmed, der havde gjort det, ville det være en voldshandling, men det er en ven, og jeg tror ikke, det var meningen, at han skulle ramme mig,« sagde hun dengang, hvilket fik Reality Awards til at tro, at 'episoden ikke havde noget vægt', lyder det.

Men selv om Sarah Dohm har sluttet fred med sin ven efter episoden, så er hun enig med kritikerne i, at han ikke skal honoreres.

»Jeg mener, at det er et forkert signal at sende, at han er nomineret som den bedste mandlige realitydeltager for et program, hvor han er blevet smidt ud for vold mod en kvinde,« siger hun i en story på Instagram.

Til B.T. fortæller Kit Nielsen, der står bag 'Reality Awards', at juryen har kontaktet Sarah Dohm, men endnu ikke hørt fra hende.

»Da vi nominerede Türker, sagde hun, at det ikke var en voldshandling,« siger Kit Nielsen, der derfor fortsat ønsker at forsvare sin og juryens beslutning.

Alligevel har de nu fjernet realitydeltageren fra showets liste over nominerede. Det sker, fordi Türker Alici selv har ønsket det, fortæller hun.

»Reality Awards blev skabt for at hylde året, der er gået i dansk reality. Awarden tager stor afstand fra vold, og nomineringen skyldtes udelukkende, at Türker lagde sig fladt ned og beklagede, samtidig med at Sarah Dohn efterfølgende forklarede, at hun ikke så det som en voldshandling og opfordrede folk til ikke at dømme ham på baggrund af episoden,« lyder det i en sms.

»Set i lyset af de seneste dages udvikling – og Türkers ønske om at få annulleret sin nominering – er det derfor besluttet, at Türker fjernes fra samtlige kategorier, hvor han også var nomineret.«

Beslutningen er godt nyt for forretningsmand og 'Forsidefruer'-birolle Karsten Ree, 'Singletown'-deltager Teitur Skoubo, 'Ex on the beach'-deltager Jeppe Risager, 'Familien fra Bryggen'-stjerne Cengiz Salvarli og 'Landmand søger kærlighed'-landmand Brian Kristensen, som nu har større chancer for at vinde.

Türker Alicis plads på nomineringslisten vil nemlig ikke blive genbesat, oplyser Kit Nielsen.