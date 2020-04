Mærkevarertasker, bukser, telefoner, jakker, en computer, en Playstation, Kaj Bojesen-figurer.

Alt ovenstående er eksempler på varer, som i alt 73 personer i god tro betalte Tessie Skovly for. Men de modtog dem aldrig, og nu er sidstnævnte dømt for bedrageri.

Det fremgår af den ti sider lange dombog, som B.T. har fået i hænde. Heri lyder det, at Tessie Skovly, der er kendt fra kanal 4-programmet 'Ex on the beach', har bedraget folk for i alt 164.425 kroner.

Bedrageriet stod på i perioden mellem februar 2017 og juli 2019, og det fungerede således, at reality-deltageren fik intetanende personer til at overføre penge til forskellige konti, men køberne fik aldrig det, de havde betalt for.

Er du blandt de 73 personer, som Tessie Skovly er dømt for at have bedraget? Så hører B.T. gerne fra dig. Kontakt journalist Katja Mejborn på kame@bt.dk.

Sagen har tidligere været beskrevet i medierne - blandt andre hos B.T. Her har det fra Tessie Skovlys side lydt, at hun var opmærksom på den kommende retssag, men at der var tale om 'ord mod ord'.

Ikke desto mindre fremgår det af sagens dombog, at sagen, hvori der faldt dom 27. februar, er behandlet som en tilståelsessag.

Det lyder desuden, at den titlalte, Tessie Skovly, har anerkendt erstatningspligten og erstatningskravet, som de mange forurettede har rejst.

'Thi kendes for ret: Tiltalte skal inden 14 dage betale følgende erstatningsbeløb, alt med tillæg af procentsrente fra 27. februar 2020,' lyder det således i dombogen.

Herefter fremgår listen over alle de i alt 73 personer, som Tessie Skovly nu skal betale erstatning til. Beløb på mellem 283 og 9500 kroner.

Foruden de utallige bedragerisager var Tessie Skovly desuden tiltalt for at have forbrudt sig mod straffelovens paragraf 174 ved at have benyttet sig af en anden persons kørekort som identifikation i forbindelse med flere af de omtalte handler.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Tessie Skovly, men hun har ikke ønsket at udtale sig.