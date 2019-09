Fem er blevet til seks hjemme hos en velkendt TV3-stjerne.

I april måned blev 'Tattoo Salonen'-stjernen Morten Barbré til Morten Petersen Spangsvig, da han giftede sig med sin Simone.

Det er dog ikke den eneste store ting, der er sket for parret i 2019, for i weekenden blev de to forældre til en lille datter.

'Da jeg blev far til fire. Efter nogle hektiske dage kom Elsemarie i dag klokken 16.19, og sikke en dag hun valgte sin ankomst. Hun er opkaldt efter sin oldemor, som fylder 80 år i dag. Simone, du var simpelthen fantastisk, sejere mor fås ikke, tak for Elsemarie og tak for dig,' skrev Morten i fredags på sin Instagram.

'Nu skal vi hjem til de store unger @flash_leroy @flash_lulu og Elliot og vise hende, hvor heldig hun er at have sådan en flok lækre unger omkring sig,' fortsatte han.

'Velkommen til verden, Elsemarie. Tak for at have været med til at give mig verdens bedste fødsel og for at være verdens bedste far @flash_morten. Glæder mig til en weekend med de her to og vores tre andre unger. Jeg er i sandhed jordens heldigste,' lyder det fra Simone på Instagram sammen med et billede af Morten og Elsemarie.

Weekenden bød dog ikke kun på afslapning for familien, da de i går overtog deres nye hus:

'Så kom weekends anden store begivenhed, da vi fik overdraget nøglerne til vores nye hus. Her skal vi blive gamle sammen. Glæder mig til at bruge meget mere tid med ungerne,' skrev Morten i går sammen med et billede af hele familien.

Elsemarie er Morten og Simones første fælles barn.

Derudover er de en lykkeligt sammenbragt familie, der også består af Mortens to børn Lulu og Leroy – som Morten fik med sin ekskone Hannah Barbré, som tv-seerne også mødte i 'Tattoo Salonen' – samt Simones søn Elliot fra et tidligere forhold.

Se det søde billede af Elsemarie herunder: