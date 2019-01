En tidligere realitydeltager har for alvor udnyttet nytåret til at afsløre, om ham og kæresten venter en lille dreng eller pige.

Tidligere i december kunne Realityportalen fortælle, at lykken for alvor tilsmiler den tidligere deltager i ‘Kongerne af Svendborg’ Glenn ‘Zebra’ Sander. Han har lige fået nyt job, og til sommer skal han være far for første gang. Hans kæreste Laila er nemlig gravid.

Da parret breakede graviditeten, kendte de endnu ikke kønnet på det lille sommerbarn, der gemmer sig i Lailas mave, men det gør de nu – og Glenn ‘Zebra’ Sander har for alvor udnyttet nytåret i afsløringen af, om parret venter en lille dreng eller en lille pige.

Fyrværkeriet er blåt, og det betyder altså, at parret venter sig en lille dreng – og dét havde Glenn lidt håbet på.

»Jeg kunne nok bare godt tænke mig at få en dreng, da jeg nok nemmere kan forstå drengeproblemer end pigefnidder, og efter min kærestes datter er kommet ind i mit liv, så mangler jeg også lidt kontrast til det,« fortæller Glenn til Realityportalen.

Laila har netop været til jordemoder, og alting går godt med den lille i maven. Du kan herunder se videoen, hvor Glenn med fyrværkeri afslører kønnet på babyen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.