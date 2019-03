Det har været en meget hård tid for 'For lækker til love'-baben, og nu tager hun konsekvensen.

Det hele kan nemt virke perfekt, når man ruller ned over de sociale medier og ser det ene smukke billede efter det andet. Den tidligere ‘For lækker til love’-babe Melanie Nørskovs Instagram skiller sig ikke ud på det punkt, her deler hun indretningsbilleder, reklamer og flotte selfies med sine 13.200 følgere.

Men bag smilet gemmer der sig en sandhed, som hun nu åbner op for samtidig med, at hun siger stop.

'De sidste posts og det sidste selfie er netop postet i mit feed. Jeg er desværre nødt til at lukke ned for mine SoMe i et stykke tid og holde en lille pause, da mit mentale helbred er nødt til at være min førsteprioritet. Det er mega hårdt for mig at skulle tage en officiel pause fra det, jeg elsker, but thats how it has to be,' skriver hun på sin blog og fortsætter:

'Jeg har desværre gået i alt for lang tid med en mindre depression, dårligt selvværd, selvtillid og angst. Det er blevet et for stort problem til, at jeg kan ignorere det. I mellemtiden har jeg forhåbentlig også mulighed for at reflektere over, hvad mine næste skridt skal være for mine SoMe, så jeg fortsat kan inspirere jer og give jer the best of me.'

Med de ord på bloggen og et sidste selfie på Instagram sætter Melanie gang i sin pause, som ingen altså ved, hvor længe vil vare.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk