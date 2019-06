Nu åbner 'Gift ved første blik'-stjernen op omkring fødslen af datteren.

Katrine Aakjær Nielsen formåede ikke at finde kærligheden, da hun medvirkede i DR-programmet ‘Gift ved første blik’ tilbage i 2014. Siden han hun dog selv fundet den, og i 2016 flyttede hun sammen med kæresten Jeppe i en fælles lejlighed.

Sidenhen har de to købt hus, og i sidste uge blev de forældre til en lille pige, som kom til verden tirsdag den 18. juli – hele 13 dage over termin. Nu er der gået knap en uge siden lille Karla kom til verden, og der er ingen tvivl om, at de nybagte forældre flyver på en lyserød sky af glæde.

'Der skulle skubbes lidt på for at lukke lillemusen ud af hulen, men man må sige, at igangsættelsespillerne havde hurtig effekt. De første veer begyndte at melde sig ved 18-tiden mandag aften. Klokken 21.00 måtte der heftige vejrtrækninger til, og klokken 24 drønede vi mod Skejby. Jeg var åbenbart allerede syv cm åben, da vi ankom, så mindre end tre timer senere kom vores lille pige til verden. Hun skulle have lidt starthjælp efter at have haft navlestrengen om halsen, men kom hurtigt til hægterne,' fortæller Katrine om fødslen på sin Instagram-profil.

'Nu er vi endelig hjemme igen, og det er SÅ stort endelig at være en lille familie. Jeg har simpelthen trillet så mange lykketårer de sidste par dage. Tænk, at jeg både har verdens dejligste, mest hjælpsomme, følsomme og forstående kæreste samt jordens smukkeste lille datter. Heldigste mig,fortsætter Katrine og tilføjer:

'Nu med mor-titel! Sikke en fornem titel, sikke et stort ansvar og sikke en kæmpe kærlighed!'

Se de fine billeder af Karla og Katrine herunder:

Vis dette opslag på Instagram Nogle af jer påstår, at I aldrig bliver trætte af babyspam OG jeg har jo slet ikke postet et selfie med mig og guldklumpen endnu, så here I am: Nu med mor-titel! Sikke en fornem titel, sikke et stort ansvar og sikke en kæmpe kærlighed! #mortitel #nybagtmor #nyfødt #newborn #kærlighed #Karla #nårtoblivertiltre #babyspam #hygge #aarhus #mitaarhus Et opslag delt af Katrine Aakjær Nielsen (@katrine_hyggehytten) den 23. Jun, 2019 kl. 10.09 PDT

Vis dette opslag på Instagram Så meget kærlighed på ét billede Nogen solbader og Sankt hans-hygger i dag. Andre ligger bare her i sengen og nyder vores lille nye familieboble Jeg har simpelthen trillet så mange lykketårer de sidste par dage Tænk, at jeg både har verdens dejligste, mest hjælpsomme, følsomme og forstående kæreste samt jordens smukkeste lille datter Heldigste mig! #nårtoblivertiltre #hygge #nyfødt #Karla #5dagegammel #lykkelig #minlillefamilie #kærlighed #aarhus #mitaarhus #barsel #barselsliv Et opslag delt af Katrine Aakjær Nielsen (@katrine_hyggehytten) den 23. Jun, 2019 kl. 6.56 PDT

Vis dette opslag på Instagram Karla møder Kirsten for første gang #førstemøde #2puttegrise #allernådigstlånesKirstenud #Karla #SuperKarla #nyfødt #newborn #nårtoblivertiltre #babylykke #babyspam Et opslag delt af Katrine Aakjær Nielsen (@katrine_hyggehytten) den 22. Jun, 2019 kl. 4.01 PDT