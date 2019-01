Reality Awards skuffer aldrig. Kvinder i lårkort, blottede barme, glimmerkjoler, skrigende, røde tasker, bare overkroppe, Sydney Lee, og så blev der suttet på bare bryster.

Men end ikke Sydney Lee, Sy Lee, Susan K, Nikita Klæstrup, Bubber eller Linse fik den snakkende sal til at tie stille.

»I snakker og snakker. Kan I ikke være stille i to sekunder?,« siger Linse udover salen, der var delt op i to rækker. VIP’s og de billige rækker.

Andre forsøger også at få folk i gear.

»Jeg er en legende,« siger Bubber udover salen. Ingen hører efter.

De billige rækker bagerst er halvt fyldte, men de dyre rækker med runde borde i den forreste halvdel er fuld af reality-deltagere, shots og champagne. Sammen med så seriøse medier som Weekendavisen, Danmarks Radio og Radio24Syv.

Reality Awards bliver i år afholdt på Docken på Amager.

I år har der ikke været forfest, så folk møder op noget mindre visne, end de plejer.

Reality Awards 2019 Foto: Celina Dahl Vis mere Reality Awards 2019 Foto: Celina Dahl

Det kan ikke gå hurtigt nok med at få bajere ned. VIP-baren er selvfølgelig tørlagt, før showet går i gang.

Og folk drikker sig ned, gør de, så hurtigt som de snakker, mens den ene pris efter den anden bliver råbt op.

Mellem en af priserne danser unge kvinder i små trusser på scenen til en popsang.

»Det er virkelig god lyrik,« siger en ung mand, der rent faktisk ser showet foran scenen.

Og der bliver snakket, uanset at den ene vært, Paradise-Philip May, klædt ud som kvinde, og den unge mor, Camilla Framness, synger videre på en eller anden mælkesang, to gutter lige har optrådt med som pauseunderholdning.

Og dog! Det er tid til kategorien Bedste Bryster.

»Kan vi få alle de nominerede på scenen,« lyder det, og de barmfagre kvinder møder op til stor jubel.

»Du for lækker, lækker,« lyder Nik og Jays hit ud af højttalerne.

Vi skruer tiden tilbage. De barmfagre mødte B.T: på den røde løber.

En af dem gør sig til.

Hvem er du?

Jeg hedder Fie Maria K fra Robinson.

Og hvorfor er du her?

»Jeg er nomineret til årets bedste bryster. Og det er jeg stolt af, for jeg har brugt 39.000 kroner på dem, men det var med forsikring. De skal jo dækkes ind.«

Det er klart.

»Jeg har altid haft store bryster, så selvom jeg ikke har fået meget i, ville de stadig være rigtig store. Nu skal de være dobbelt så store. Jeg elsker det kæmpe look og store, velformede bryster.«

En anden barmfager pige står bag hende. Sasha fra Robinson, hedder hun.

»Jeg overvejer at lave dem mindre, for jeg vil gerne lave skuespil. Jeg har kontakt til et par instruktører.«

Hun er født som dreng, men har investeret så meget tid i sin krop, at hun ligner en kvinde.

Sasha ender med at vinde kategorien, og aldrig har salen brølet så højt.

I det hele taget er der plads til alle outsidere, freaks, kald dem hvad du vil.

Også Sydney Lee er mødt, selvom han hverken er nomineret eller skal overrække priser.

»Du ved, tiden går, og de unge ved ikke rigtig, hvem der begyndte. Jeg var ikke den første reality-deltager, men jeg var den første, der gik solo,« siger han i den snakkende mængde.

»Altså jeg kan knap nok huske det selv. Det er så mange år siden.«

Ser du selv reality?

»Nej, jeg ser Youtube og video games. Jeg har ikke set tv siden '92. Min kæreste ser det meget. Vi så tre-fire afsnit af Junglen og spolede lidt. Reality er blevet mere mainstream, siden jeg var med. Det var mere udforskende dengang.«

Jeg har læst i en undersøgelse, at 56 procent af danskerne synes, at reality-deltagere er dummere end resten af befolkningen. Er du dummere end gennemsnittet?

»Jeg vil sige, du ved, ..«

Hans kæreste bryder ind.

»Sydney er ikke dum. Han er bare god til at spille sin rolle. Der skal en vis hjerne til at blive ved og have det sjovt med det. Og mange hopper på det, og så tænker man, ‘ej, hvor er de dumme.«

Skal I ud at være stive i aften?

»Ja, jeg fester to gange om ugen. Jeg skærer ikke ned. Jeg har det grineren. Det er det vigtigste,« siger Sydney Lee.

Også Sy lee er mødt op. I en udfordrende, blottet overkrop.

Sy Lee, er reality-deltagere dummere end andre?

»Nej, jeg kan sige, at jeg har en bachelor og en kandidat. Jeg har min egen forretning og er selvstændig.«

Er du undtagelsen?

»Inden for alle brancher er nogle dummere end andre, men danskerne tror det, fordi vi laver tv uden filer. Vi laver det tv, hvor vi siger det, folk tænker. Vi siger det, de ikke tør sige. Vi leverer ægthed. Det kan ikke blive mere ægte. Vi tør,« siger Sy Lee.

Han skal deltage i et madprogram, hvor deltagere dyster mod hinanden. Han skal lave sushi.

»Min livret er faktisk body-sushi,« siger Sy Lee, der skal give den max gas i aften.

»Jeg skal være bacardi-stiv. Haha. Mit stiveste øjeblik var efter sidste Reality Awards. Jeg lå nøgen efter en fest og sagde, jeg var liderlig og alt muligt. Men det betyder ikke, at jeg er dum,« siger han i menneskemængden.

Folk taler højere end nogensinde før, og det tid til at overrække prisen til årets mandlige Reality-Deltager.

Linse har nævnt Lenny. Endelig er der lidt tavshed i salen, for hvor er han?

Der bliver spurgt igen og igen.

Endelig kommer han.

»Jeg var fucking lige på toilettet,« lyder det fra årets mandlige reality-deltager.

Efter showet danser Susan K med Rikke Chili. Meget tæt. De snaver.

Fotograferne omringer dem. En kjole flyver op. Susan K blotter hendes bryster og sutter på dem.

Der er efterfest. Den lille bar kan ikke følge med behovet for at få drinks. Naborummets diskotek og popmusik byder op til dans …