Lørdag aften udviklede sig dramatisk for tv-værten Natasja Crone og kæresten Rasmus Tantholdt.

Kendisparret var ude for at nyde et glas vin og hinandens selskab på en bar i København, da de uforvarende blev involveret i en voldsepisode.

Det skriver 'Go' Aften Live'-værten på Instagram.

Udenfor baren sidder et ungt par, og fra deres plads inde på baren ser Natasja Crone og Rasmus Tantholdt pludselig en mand dukke op.

Da han passerer det unge par vælger han pludselig, tilsyneladende ud af det blå, at slå den unge mand i ansigtet med knyttet næve.

'Han siger ikke et ord hverken før eller efter slaget - og går videre som om, intet var hændt. Vi løber udenfor sammen med et par stykker andre. Manden er paf og groggy og tager sig til hovedet. Kvinden er chokeret,' skriver Natasja Crone om parret, som viser sig at være nyforlovet.

'Han havde friet samme morgen, og da knytnæven ramte ham, sad de og facetimede med en onkel for at overbringe de lykkelige nyheder.'

Efter overfaldet vælger TV 2-korrespondenten Rasmus Tantholdt og to andre mænd fra baren at løbe efter overfaldsmanden, som de indhenter og får bragt med tilbage til baren - 'uden fysisk ballade', understreger tv-værten.

'Han var fuld som få og forholdsvist uforstående overfor det faktum, at han lige havde pandet en totalt tilfældig mand en på siden af hovedet,' skriver Natasja Crone, som sammen med de resterende bargæster fik ringet til politiet under kærestens heltedåd.

En halv time sad manden i håndjern bag i en patruljebil, fortæller hun og tilføjer:

'Det unge par fik champagne af baren - han fik også en pose frosne bær til et allerede halvblåt, hævet øje. De glemmer af flere årsager nok ikke den dag, de blev forlovet.'

Natasja Crone mener ikke, at man altid skal gribe til selvtægt eller konfrontere voldparate, men hun er samtidig glad for at se, at der blev reageret og handlet, da hun selv og de andre omkring hende blev vidner til 'et fuldstændigt absurd og umotiveret overfald'.