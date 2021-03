'Hvis jeg inviterer dig hjem til mig, og du kalder mig et svin eller en bums, så ville jeg jo selvfølgelig bede dig om at gå.'

Sådan er det også på hans sociale medier, fortæller TV 2s internationale korrespondent Rasmus Tantholdt, der har set sig nødsaget til at dele et opråb på sin Facebook-profil.

Folk er blevet for grove over for hinanden og beskylder ham gang på gang for at lyve.

'Det glæder mig, når mange kommenterer mine opslag, men alle, der udokumenteret beskylder mig for at lyve, lave propaganda for enten den ene eller anden politiske fløj eller bruger ukvemsord mod mig eller andre i tråden, bliver blokeret og slettet øjeblikkeligt,' skriver han i sit seneste opslag på Facebook.

Det er stukket helt af på Facebook. Tonen er blevet markant værre Rasmus Tantholdt, internationale korrespondent på TV 2

Rasmus Tantholdt fortæller, at det særligt er de seneste måneder og især på Facebook, at han oplever en ualmindelig dårlig tone.

Samtidig skriver folk meget af det, han selv kalder propaganda, efter coronakrisen er kommet til. De mener, han lyver og deler misinformation. Det vil han gerne have dokumentation på, siger han. Ellers synes han, de bør holde det ude af hans kommentarspor.

»Det er stukket helt af på Facebook. Tonen er blevet markant værre,« siger han til B.T. og uddyber, at han egentlig ikke er særlig mærket af dem, der skriver grimme ting til ham selv.

»Jeg er vant til det, men det er særligt til hinanden, at de skriver i en virkelig hård tone.«

Synes du også, at tonen er for hård på Facebook?

Det er derfor, at han nu har besluttet sig for simpelthen at udelukke dem, der ikke kan holde en god tone eller holde sig fra at beskylde ham for at lyve uden reel dokumentation på de påståede løgne.

»Det er et stort arbejde, og jeg får det heller ikke gjort ved alle. Jeg har jo over 70.000, der følger med på Facebook,« siger han.

Dog vil han gøre sit bedste med den tid, han har.

Er det ikke at begrænse folks ytringsfrihed, hvis du sletter deres kommentarer og blokerer dem fra din side?

»Jeg ville smide dig ud af mit hjem, hvis du kaldte mig skældsord. Så kan man godt synes, at det er en begrænsning af ytringsfriheden, men når det er mit hjem, så er det også mig, der bestemmer,« lyder svaret fra Rasmus Tantholdt, der fortsætter:

»Hvis du gerne vil besøge mig, så er det sådan. Også på mine sociale medier.«

På samme måde er det på hans sociale medier. Det er den eneste løsning, han ser lige nu.

»En anden løsning er svær at se. Så skal den komme fra Facebook selv. Det er svært for mig at ændre verden på den front,« siger Rasmus Tantholdt.

Det, vi ser, der kan stoppe det her, er, at man siger fra. Vi er nødt til at bryde med det mønster, der gør det her til noget, der er okay Lykke Møller Kristensen, digital adfærdsanalytiker

B.T. har tidligere talt med Lykke Møller Kristensen, der er digital adfærdsanalytiker, i forbindelse med hadefulde beskeder i sms-indbakken på P3. Her havde radiovært Line Kirsten Nikolajsen modtaget en besked, hvor en person ønskede hende skudt og kaldte hende 'so'.

Lykke Møller Kristensens bedste råd lød i denne sammenhæng netop:

»Bloker, anmeld, slet.«

En meget klar løsning, som Rasmus Tantholdt tilsyneladende på egen hånd også har besluttet at følge.

Samtidig roste hun Line Kirsten Nikolajsen, der skrev om oplevelsen på Instagram, for at stå frem og sætte fokus på emnet.

»Det, vi ser, der kan stoppe det her, er, at man siger fra. Vi er nødt til at bryde med det mønster, der gør det her til noget, der er okay,« sagde hun.