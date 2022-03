»Tak, Elon Musk.«

Sådan lyder det fra Rasmus Tantholdt, efter at den excentriske forretningsmand, ingeniør og opfinder netop har gjort livet noget nemmere for den garvede TV 2-korrespondent.

Rasmus Tantholdt er nemlig i det krigshærgede Ukraine for at rapportere fra ødelæggelserne, og her indebærer hans arbejde, at han kan komme live igennem på TV 2 flere gange om dagen for at opsummere de indtryk, han har fået fra sin færden i landet.

Men i en krigszone kan man naturligvis ikke forvente, at strøm, internet og mobilsignal altid fungerer upåklageligt.

Derfor har Rasmus Tantholdt og hans fotograf, som et af de første tv-hold i verden – oplyser han selv på Instagram – fået fat i et såkaldt Starlink, så de kan koble sig på lynhurtigt internet via satellit, uanset om telemaster sprænges i luften eller kabler kappes over.

Strømmen får de fra et stort transportabelt solcellepanel, viser Rasmus Tantholdt i en story på Instagram.

Starlink har Tesla-grundlæggeren Elon Musk opfundet og opsendt via sit rumfartsfirma SpaceX for at sikre satellitinternetadgang til selv de mest afsidesliggende egne.

Og i slutningen af kunne den 50-årige forretningsmand så – efter anmodning fra Ukraines minister for digital omstilling, Mikhailo Fedorov – sikre, at Starlink-satellitterne også blev aktive over Ukraine, hvor internetadgangen led under heftige forstyrrelser på grund af den russiske invasion.

Siden har Elon Musk dog været ude og opfordre til forsigtighed, hvis man benytter sig af tjenesten i Ukraine. Simpelthen fordi, det er det eneste, der virker.

'Vigtig advarsel: Starlink er det eneste ikkerussiske kommunikationssystem, der stadigvæk virker i nogle dele af Ukraine, så sandsynligheden for at blive udsat for et målrettet angreb stor. Brug venligst med forsigtighed,' skrev han i sidste uge på Twitter.

Rasmus Tantholdt var for nylig med på en – helt almindelig – telefonforbindelse i B.T.s podcast 'Helt væk', hvor han fortalte om sit arbejde og hverdag som korrespondent i det krigshærgede Ukraine. Hør programmet her: