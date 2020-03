Rasmus Tantholdt er ikke imponeret over de danskere, der onsdag aften og torsdag morgen hastede til supermarkederne for at hamstre varer efter Mette Frederiksens opsigtsvækkende corona-melding.

Den 46-årige TV 2-vært har i hvert fald følt sig nødsaget til at dele et opråb på sin Instagram-profil.

I opråbet sætter han fokus på den dobbeltmoral, som visse danskerne har vist, siden landet 'lukkede ned'.

Dobbeltmoralen viser sig ifølge ham ved, at mange har fordømt den måde, som borgere i andre udsatte land har opført sig under corona-krisen, men at mange selv nu begynder at opføre sig på præcis samme måde - eksempelvis ved at hamstre varer

'I Danmark er vi hurtige til at dømme mennesker i andre lande, når de er under pres og måske reagerer irrationelt, desperat og ubetænksomt,' skriver Rasmus Tantholdt i sit opslag.

'Måske er det fordi de fleste af os ikke selv ved, hvordan det er at være under alvorligt pres som samfund. Det ved vi nu, og nu skal vi dømmes på, hvordan vi selv reagerer,' fortsætter han.

Opslaget har han krydret med et billede fra et supermarked, hvor en flok danskerne tætpakket hiver varer ned fra hylderne.

TV 2-værten har knap 63.000 følgere og på under en time har det fået knap 3.000 likes.

Stort set alle kommentarerne under opslaget giver Rasmus Tantholdt ret i sit opråb.

Flere kalder endda hamstringen for 'pinlig'.

Rasmus Tantholdt pointerer i sit opslag, at han fortsætter sine indkøb som normalt.

Se hans opslag herunder: