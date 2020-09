En video, der viser migranter på den græske ø Lesbos, som vifter røg i hovedet på sig selv, er gået viralt på sociale medier.

Flere mener nemlig, at videoen viser, at TV 2's korrespondent Rasmus Tantholdt har fabrikeret et indslag om, at immigranterne på øen var hårdt ramt af tåregas. Det skriver mediet tjekdet.dk.

Mediet er dog dykket ind i sagen og har fra flere sider fået bekræftet, at der er brugt tåregas imod demonstranterne. Faktisk vedkender det græske politi selv, at de har brugt tåregas.

Derudover skriver mediet, at der er en udbredt forståelse blandt migranterne om, at røg kan beskytte mod effekterne af tåregas, og det er derfor, migranterne vifter det i hovedet på sig selv.

Rasmus Tantholdt og hans kæreste, journalist Natasja Crone under bogreception i Statsministeriet, hvor bogen "Statsministrene" udkommer, torsdag 9. november 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rasmus Tantholdt og hans kæreste, journalist Natasja Crone under bogreception i Statsministeriet, hvor bogen "Statsministrene" udkommer, torsdag 9. november 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den voldsomme reaktion fra 'Facebook-hæren' er efterfølgende kommet en smule bag på Rasmus Tantholdt, der i et Twitter-opsalg siger, at han 'aldrig er blevet svinet så voldsomt til'.

»Jeg er ikke overrasket over, at det her kan ske, men jeg er overrasket over, at én løgn fra et menneske kan spredes på denne måde. Når man selv står midt i det, er det voldsomt.«

For ham er kernen af sagen, at han ikke har lavet det, som folk kalder 'fake news'.

»Jeg har fortalt sandheden. Det er vigtigt for mig. Man kan jo sige, at TjekDet bare har bekræftet, hvad jeg hele tiden har vidst, men derfor er det stadig rart, at der er nogen, der tager det op, og at den nu lukket,« siger 46-årige Tantholdt og uddyber:

Aldrig er jeg blevet svinet så voldsomt til af landets tastaturkrigere som i de seneste par uger. Nu har mediet @TjekDet undersøgt sagen særdeles grundigt. Konklusion: Jeg havde ret. I tog fejl. https://t.co/FzEUnHlDA6 — Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) September 30, 2020

»Jeg har ret, og de tager fejl. Og jeg ved godt, det lyder lidt hoverende, men det er fordi, det er det.«

Han siger, at han godt ved, at den nye artikel måske ikke rykker så meget i forhold til den gruppe, som var med til at råbe højest. Dem, som skrev og kaldte ham løgner og svin.

»Alle mennesker har jo deres egen lille redaktion og medie på sociale medier, og derfor kan der opstå sådan noget her,« siger han.

»Der er jo opstået en tendens, som måske er inspireret af amerikanske tilstande. Jeg kan stå og lave et indslag om et rødt æble, og så kommer der nogen og siger 'nej, der er da to blå æbler'. Det kan man ikke. Man kan mene, det røde æble er grimt eller smager dårligt, men man kan ikke sige, det er noget andet. Man kan ikke diskutere fakta,« slår korrespondenten afslutningsvist fast.