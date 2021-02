Tirsdag røg Rasmus Tantholdts københavnerlejlighed på markedet. Torsdag fulgte Natasja Crones hus i Nordsjælland trop.

Og nu afslører førstnævnte den – nok ikke så overraskende – årsag til, at de hver især har besluttet at sælge.

»Jeg kan bekræfte, at vi gerne vil flytte sammen. Derfor har vi sat vores boliger til salg,« lyder det kortfattet fra den 47-årige korrespondent i en mail til B.T.

Og dermed bliver noget, som parret har talt om længe, altså en realitet.

Allerede i sommer fortalte Natasja Crone i et interview med B.T., at hun og kæresten planlagde at få fælles adresse, når deres børn engang blev store nok.

»Det taler jeg også meget med Rasmus om. For hans søn fylder 16 næste gang, og vi er begge totalt i tvivl om, hvad der skal ske, når de er væk,« sagde Natasja Crone og begyndte så en opremsning:

»Skal vi så finde en lejlighed i København sammen? Et hus? En lille lejlighed og et sommerhus? Eller en husbåd? Hmmm. Ingen ved det. Vi må se, hvordan det ender.«

Det er endnu uvist, hvordan det ender, men sikkert er det altså, at parret har taget det første skridt mod at slå pjalterne sammen.

Natasja Crones Trørød-hus blev nemlig sat til salg for 8.495.000 kroner i tirsdags, mens Rasmus Tantholdts lejlighed ramte markedet torsdag.

Lejlighed, der ligger i det centrale København, er udbudt til den nette sum af 6.995.000 kroner.

