TV 2-værten Rasmus Tantholdt var så stolt, at han tyede til handling.

Stolt over, at hans kæreste og kollega, Natasja Crone, blev nomineret til årets vært ved årets Tvprisen.

Det fortæller Rasmus Tantholdt på den røde løber før showets start.

»Jeg var så stolt, at jeg forlod min matrikel for at tage ind til Hovedbanen for at give hende et stort kys. Jeg syntes simpelthen, hun var så dygtig,« fortalte han, mens Natasja Crone stod ved hans side.

Natasja Crone og Rasmus Tantholdt. Foto: Nørgaard / Nørgaard. Vis mere Natasja Crone og Rasmus Tantholdt. Foto: Nørgaard / Nørgaard.

»Det er rigtigt. Da jeg kom ud, så sad Rasmus pludseligt dér,« supplerede Natasja Crone efterfølgende.

Natasja Crone er nomineret for sin indsats ved den afsluttende partilederrunde på TV 2, Det sidste ord. Og netop det betyder meget for den garvede studievært.

»Det er et job, der hurtigt kan gå den anden vej. Man kan få en masse huk, fordi det er en svær opgave at håndtere,« sagde Natasja Crone til B.T.

Og Natasja Crone løb da også med sejren for sin indsats ved partilederrunden.