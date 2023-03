Lyt til artiklen

De færreste herhjemme kunne se sig fri for stormen Otto.

Hos Rasmus Seebach og resten af musikerens familie priser de sig dog lykkelige over, at det kun var deres bil, det gik ud over.

»Det var fuldstændig sindssygt! Bilen blev totaltskadet!« fortæller Rasmus Seebach, da han og kæresten Julie Teglhus møder den fremmødte presse på den røde løber til musicalen 'Grease' torsdag aften.

Under stormvejret fredag 17. februar var familien ikke hjemme i villaen i Hellerup, hvor deres bil stod parkeret.

Journalist Julie Teglhus og musiker Rasmus Seebach til premieren på musicalen 'Grease' på Scandic Falkoner, torsdag 9. marts 2023. Foto: Lykke Buhl. Vis mere Journalist Julie Teglhus og musiker Rasmus Seebach til premieren på musicalen 'Grease' på Scandic Falkoner, torsdag 9. marts 2023. Foto: Lykke Buhl.

Heldigvis, for stormvejret - der nåede orkanstyrke - fik væltet naboens træ ned i bilen.

»Der var ikke nogen i bilen, og alle er glade, og nogle gange må man bare sige..« siger Rasmus Seebach og stopper sig selv.

»Vi kom bare hjem, troede alt var godt, kiggede ud: 'Hov, der er sgu da et eller andet, der ikke er helt i orden'. Men hey, vi står her endnu.«

For Rasmus Seebach er meget taknemelig for, at hverken han, kæresten Julie Teglhus eller parrets to sønner, Holger på 6 år og Helmut på halvandet år, kom noget til.

Det gjorde bilen til gengæld, og kæresteparret gennem de sidste ti år har stadig til gode at erstatte den totalskadede bil.

»Ja, så vi skal have ny bil,« forklarer Julie Teglhus med et lille grin.