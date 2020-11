Kan en popstjerne gå i crocs? Hvordan er det pludselig at skulle samle hundelorte op? Og hvad med den store 40-års-fødselsdag? Rasmus Seebach ser tilbage på 2020, der slet ikke blev, som han havde regnet med.

Rasmus Seebachs kalender plejer at være ret simpel: Det ene år udgiver han ny musik, det næste tager han på turné. I 2020 skulle han så have været på turné, men det fik coronakrisen sat en stopper for, og så måtte der sadles om.

Hvordan forestillede du dig 2020, da du fejrede nytår med familien i Norge?

»Vi skulle have haft en stor sommer. Alt var linet op til et kæmpe år, så det var selvfølgelig en kæmpe fuser, da alt bare blev lukket ned. Jeg sad derhjemme, da Mette Frederiksen holdt sin tale, og vi var nødt til at holde det hele kørende længe, da vi jo ikke vidste, om der ville blive åbnet op.«

Du fik jo i stedet skrevet en børnebog ('Holgis og far') og din nye sang 'Supermand'. Gik du i gang med det med det samme?

»Nej, jeg havde en kæmpe periode, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle. Jeg har egentlig tit perioder, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal, og så ender jeg alligevel med at sidde og hygge ved klaveret, mens Holger (Rasmus Seebachs søn, red.) leger på gulvet ved siden af. Men det er jo også kedeligt, hvis der slet ikke sker noget, så jeg kom nok lidt hurtigere ned i studiet denne gang.«

Du hjalp politiet med at dele deres budskab om at blive hjemme, men ellers har du ikke været så meget fremme. Du har blandt andet ikke været med til at råbe politikerne op eller været med i 'Fællessang'?

»Jeg har tonset igennem i 10 år (Rasmus Seebach kunne sidste år fejre jubilæum, red.) så jeg tænkte, at det måske var lidt rart, hvis jeg ikke lavede så meget og var med i alt muligt.«

Rasmus Seebach med kæresten Julie Teglhus. Foto: Henrik R Petersen / Scanpix Vis mere Rasmus Seebach med kæresten Julie Teglhus. Foto: Henrik R Petersen / Scanpix

Hvad har du så savnet mest her under coronakrisen?

»Det er et godt spørgsmål... Jeg savner lidt det her med, at man har en dejlig aften og hygger med god mad og vin og måske har lyst til en flaske mere, og så lukker alting klokken 22. Det er sgu lidt ærgerligt. Og så har jeg helt klart savnet mine venner i bandet rigtig meget.«

Og hvad med forretningsdelen?

»Jeg vil sige det sådan – jeg har også bare lyst til snart at komme i gang igen. Jeg er virkelig sulten efter at komme i gang, med det jeg elsker. Jeg håber fandeme, at næste sommer bliver normal.«

Du flyttede jo i hus i Hellerup sidste år. På Instagram har du så i år afsløret, at du laver havearbejde iført crocs. Det er der ikke meget popstjerne over?

»Haha, det er sjovt. Jeg blev drillet af Julie (Rasmus Seebachs kæreste, red.) med det, hvilket min storebror hørte, og så skrev han til mig, om jeg var klar over, at det var det nyeste nye i USA, og at folk som ASAP Rocky og Justin Bieber går i dem. Det viste jeg til Julie, og nu er det lige før, hun selv ønsker sig nogen.«

I har også fået hund?

»Ja, det er nok også lidt en coronating. Jeg havde egentlig ikke tænkt på, at det var noget, vi skulle have, men så begyndte Holger at kommentere på, hvor søde de er, når vi var ude at gå tur. Og den er jo også pissesød. Den hedder Berta og er en allergivenlig havapoo – som jo lyder som noget andet – men det er en blanding af en havaneser og en puddel.«

Er du så god til at samle hundelort op?

»Haha, ja det synes jeg. Men nu er de faktisk også meget små.«

Du måtte også aflyse din store 40-års fødselsdag i foråret?

»Ja, den har jeg til gode. Jeg fik i stedet min mor på besøg, og det var da også rigtig hyggeligt, men det var ikke det 40-års brag, som jeg havde forestillet mig.«

(Rasmus Seebach spørger, hvorfor B.T.s journalist ikke har taget en croissant, som er blevet stillet frem under interviewet. Da svaret lyder 'Jeg prøver at holde formen', griner Rasmus Seebach)

»Arh, det må du ikke sige. Hvis man skulle tro, at man i de her coronadage ville finde formen, så har det bare gjort det stik modsatte.«