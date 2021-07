Rasmus Seebach og kæresten Julie Teglhus kunne lørdag byde endnu en søn velkommen til verden.

Dermed kan den 41-årige popmusiker og den 28-årige jurist prale af titlen som forældre til to, og deres 4-årige søn Holger af titlen som storebror.

Familieforøgelsen afslører Julie Teglhus søndag med et Instagram-billede fra fødselsstuen af mor og søn - og efterfølgende har også Rasmus Seebach slået et billede op af sine nu to sønner.

Forud for fødslen fortalte en rørt Rasmus Seebach til B.T., at den nyfødte søn har været længe ventet.

»Jeg har altid gerne villet give Holger en bror. Nu får han det. Jeg kan da ikke lade være med at tænke, at de kommer til at spille fodbold sammen i haven. Brødre kan noget særligt sammen,« fortalte musikeren.

Det var på Rasmus Seebachs fødselsdag tilbage i marts, at parret annoncerede, at Julie Teglhus var gravid med endnu en lille søn.

Og i sidste uge stod hun frem og afslørede, at vejen til at udvide familien ikke havde været nem.

For to gange undervejs aborterede hun.

»Det kom totalt bag på mig. Det var gået så let med Holger, og jeg havde slet ikke forestillet mig, at jeg skulle være en af dem, der aborterede. Jeg var jo kun 26 år og havde aldrig tænkt, at det skulle blive svært at få et barn til,« fortalte Julie Teglhus åbenhjertigt i podcasten 'To the Moon, Honey'.

Familien på nu fire bor til daglig i en villa i Hellerup.

Rasmus Seebach og Julie Teglhus har dannet par siden 2013. Parret er dog endnu ikke forlovede, hvilket Julie Teglhus tidligere har gjort klart, at hun sukker efter.

»Det har vist ikke været skudår, så jeg har ikke selv friet. Men det bliver nok min tur en dag,« lød det med et glimt i øjet.