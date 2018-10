Youtube-stjerne og dette års vært på Guldtuben Rasmus Brohave viser kæresten frem for første gang på Instagram.

'Så kunne jeg ikke få lov til at holde hende hemmelig længere. Her er min kæreste,' skriver Rasmus Brohave.

Maya Alberg Mikkelsen, som Rasmus' udkårne hedder, har også lagt et billede på Instagram, hvor hun sender en kærlighedserklæring af sted til Rasmus Brohave.

'Det her menneske gør mig SÅ glad og ovenud lykkelig. Jeg er pissestolt af dig hver eneste dag og under dig alt godt. Du springer ud i de vildeste projekter og arbejder meget hårdt, men målrettet - og det er vanvittig sejt! Jeg vil altid være ved din side og støtte dig i alverden. Jeg elsker dig overalt. Tak for dig, du er noget helt særligt,' skriver Maya til et billede, hvor Rasmus ligger i sengen.