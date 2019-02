Inden så længe kan man opleve Rasmus Brohaves helt nye projekt.

På YouTube har Rasmus Brohave skabt sig en levevej som YouTubestjerne og Influencer, men nu stiller han spørgsmålstegn ved, hvor meget internetstjerne han vil være.

Det sker i hans helt nye live-show ‘Internetstjerne?’, som han kommer rundt i hele Danmark med fra den 26. februar, hvor der er premiere på Svendborg Teater.

'Showet giver et unikt indblik i Rasmus’ egen bemærkelsesværdige rejse fra helt almindelig multiallergisk knægt fra Svendborg til ombejlet internet-stjerne med tusindvis af fans i hele landet. Rasmus vil fortælle om alle de sjove oplevelser det har ført, til såvel som de mindre sjove, og han vil vise ting fra sin fortid, som man ikke kan finde på internettet længere,' står der i pressemeddelelsen, som fortsætter:

'Publikum kan også glæde sig til at høre Rasmus dele ud af sine erfaringer og fortælle nogle af hemmelighederne bag en succesfuld karriere som influencer. ‘Internetstjerne?’ er ligeledes et show, hvor man kommer med bag facaden, og hvor Rasmus selv sætter spørgsmålstegn ved, hvor meget internet-stjerne han egentlig er – og har lyst til at være.'

Selvom han sætter spørgsmålstegn ved sin status som internet-stjerne i det nye show, så er det svært at se bort fra, at Rasmus Brohave er en af landets suverænt største internetfænomener.

Han har knap 300.000 følgere på Instagram og 250.000 faste abonnenter på YouTube. Hans mantra har altid været, at han bare gerne vil underholde, og det resulterede i hans første YouTube-video i 2012.

Siden har, hvad der startede som en hobby, udviklet sig ikke blot til en livsstil, men til et regulært fuldtidsarbejde, hvor seriøse såvel som useriøse emner bliver taget op alene eller i selskab med andre kendte ansigter.

Et arbejde der ligeledes har indbragt en stribe priser ved Guldtuben og i litterære sammenhænge ved Orlaprisen for bogen: ‘Sådan blev jeg Rasmus Brohave’, der udkom i 2017.

Derudover er han UNICEF-ambassadør og har flere gange rejst ud i verden for at støtte det gode formål.

Næste skridt i karrieren bliver så at indtage scenerne rundt omkring i landet, når hans live-show får premiere i næste måned. Man kan købe billetter til et af de i alt ni shows HER.

