282.000 abonnenter, 76.000.000 visninger og et hav af optrædener på landsdækkende tv.

Rasmus Brohave er udadtil kendt som den evigt glade Youtube-stjerne, der foran et stort publikum kaster sig ud i en masse forskellige projekter, og som i de senere år også er trådt ind på tv-scenen.

Men bag overfladen, facaden og skærmen gemmer sig ofte ting, som ikke kan ses med det blotte øje.

Det er ingen undtagelse hos Rasmus Brohave.

Han har nemlig haft angst og tvangstanker, da han var mindre. Det fortæller han om i programmet 'Kaffe og kage med...', hvor han gæster Thomas Bense, og som kan ses fra søndag d. 22. november fra klokken 10.

»Det fyldte meget, da jeg var yngre. Da jeg var 10 til 14 år havde jeg mange tvangstanker. Jeg var bange for at få kræft, eller at nogen fra min familie ville dø. Jeg havde også nogle forskellige ting, jeg skulle gøre, for ellers var jeg bange for, at der skulle ske noget forfærdeligt,« siger Brohave og uddyber:

»Jeg skulle banke under bordet og sige syv-ni-tretten, og det var ikke kun én gang, det var måske 20 gange i løbet af en dag. Det var rimelig træls.«

Angsten var ikke noget, som han forsøgte at skjule. Hans forældre var klar over, at han døjede med det, og derfor blev der også taget hånd om problemerne:

»Jeg var hos en børnepsykolog, så jeg fik snakket om tingene og vænnet mig af med det. Det hjalp rigtig meget, så jeg har slet ikke nogen form for angst mere.«

Og selvom Brohave i dag lever uden angst eller tvangstanker, så fandt han aldrig ud af, hvorfor det opstod for år tilbage:

»Der var ikke nogen der sagde, at jeg havde angst af en specifik årsag. Jeg tror bare, at det var en eller anden usikkerhed, jeg havde. Men hvorfor, det ved jeg ikke. Jeg banker ikke i bordet mere.«

Rasmus Brohave startede med at uploade på Youtube i en alder af 14 år. Cirka samme tidspunkt, som angsten og tvangstankerne begyndte af aftage.

Om de to ting har nogen sammenhæng, sætter han ikke ord på. Men karrieren tog fart kort efter. I en alder af 17 år droppede han ud af gymnasiet for at satse på en karriere som youtuber. De seneste år har han udvidet sit CV med tv-optrædener. Han har blandt andet medvirket i 'Verdens bedste brætspil' og været medvært i 'Danmark har talent'.