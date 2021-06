Gaderne landet over var lørdag aften fyldt med feststemte mennesker, der fejrede det danske landsholds 4-0 sejr over Wales til EM.

Billederne af de mange glade mennesker er noget, der vækker glæde hos entertaineren Rasmus Bjerg – og forundring.

'Lad mig sige det med det samme: Jeg elsker de her billeder. Jeg har længe spillet på det hold, der synes, vi skal leve livet på fuldt blus,' skriver han i et Instagram-opslag.

Glæden bliver dog hurtigt erstattet af frustration.

En frustration over, at andre dele af oplevelsesøkonomien halter så meget, selvom – som han påpeger – vi er langt med vaccinerne, og smittetallene er i bund.

'Når vi er ude at spille, er vi stadig underlagt de mærkeligste restriktioner. Vi må ikke sælge nær så mange billetter, der sikrer en sund økonomi for arrangørerne, hvilket stadig fører til flytninger (læs: aflysninger).'

Han nævner også, at mange fortsat venter på økonomisk kompensation, hvilket kan føre til 'økonomisk ruin for entreprenante typer, der hellere end gerne vil sende kulturen godt afsted'.

Kulturminister Joy Mogensen får også en bemærkning med på vejen.

Kulturminister Joy Mogensen får også en bemærkning med på vejen.

For selvom Rasmus Bjerg synes, det er godt, at hun sparker til en bold og ønsker alle et godt EM, ville han gerne se noget lignende for andre dele af kulturlivet.

'Kunne hun da for fanden ikke også svinge en banjo og sige: 'Jeg er her for jer, jeg kæmper jeres sag'. Det gør hun ikke, hun er tavs. Stadig ligeså tavs, som da hun for over et år siden fandt det upassende at tale om kultur,' skriver han.

Flere entertainere erklærer sig enige i opråbet – heriblandt dj'en Faustix og Signe Lindkvist.

Også tidligere justitsminister Søren Pind melder sig på banen med en John Mogensen-reference – en rolle Rasmus Bjerg, som bekendt spillede i filmen 'Så længe jeg lever'.

fest

'Der er noget galt i Danmark, noget skævt i toppen …', skriver han.

B.T. har ved flere lejligheder forsøgt at få et interview med kulturministeren om de gældende restriktioner for kulturlivet. Også i dette tilfælde.

Det har ikke været muligt.

I stedet skriver kulturminister Joy Mogensen nedenstående i et skriftligt svar:

Der var også godt gang i den på Rådhuspladsen.

»Beslutningen om, hvad der skal åbne hvornår – og i den forbindelse tilladelsen til flere tilskuere i Parken til EM – er truffet af et meget bredt flertal af Folketingets partier i den seneste genåbningsaftale. Flertallet valgte at prioritere tilskuere til EM i fodbold højt.«

»Det er jeg glad for, selvom jeg selvfølgelig havde håbet, at det brede kultur- og idrætsliv var kommet med i samme tempo, men jeg ser frem til, at vi løbende åbner mere og mere op og snart er tilbage i en situation uden restriktioner.«

B.T. ville blandt andet gerne have spurgt Joy Mogensen, om hun selv synes, fordelingen af restriktioner er ligeligt fordelt, samt hvad den sundhedsfaglige årsag til den kontrastfulde linje er.

Men det har ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål.