Som skuespiller går man ind i sine roller med hud og hår - bogstavelig talt.

Det har Rasmus Bjerg mærket på egen krop.

Senest da der skulle en del ekstra polstring på kroppen til rollen som den afdøde sanger John Mogensen i Ole Bornedals film 'Så længe jeg lever'.

I kølvandet på filmen optrådte Rasmus Bjerg i hele landet med legendens sange, men nu har den 43-årige skuespiller dog sagt endegyldigt farvel til rollen og dermed også til en del ekstra kilo, fortæller han til Billed-Bladet.

Rasmus Bjerg tog 15 kilo på til rollen som John Mogensen i Ole Bornedals 'Så længe jeg lever'. Foto: Anne Bæk Vis mere Rasmus Bjerg tog 15 kilo på til rollen som John Mogensen i Ole Bornedals 'Så længe jeg lever'. Foto: Anne Bæk

»Det blev lidt for meget med John-kroppen. Jeg tog 15 kilo på og havde en kampvægt over 100. Jeg kunne se, jeg blev mere træt og var udfordret på fysikken,« siger Rasmus Bjerg og tilføjer:

»Mine tal var ikke for gode, og lægen bankede i bordet og sagde, at jeg skulle tage mig sammen. Det er lidt en øjenåbner, når lægen siger sådan til en.«

Og en øjenåbner må det i dén grad have været. Den 43-årige skuespiller har nemlig tabt sig 20 kilo og har nået en vægt på 94 kilo.

Den nye livsstil med mindre sukker og flere lange gåture har da heller ikke kun haft positiv effekt i form af færre kilo på kroppen.

Det var en markant slankere Rasmus Bjerg, der lørdag var vært ved Dansk Melodi Grand Prix 2020 sammen med Hella Joof. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Det var en markant slankere Rasmus Bjerg, der lørdag var vært ved Dansk Melodi Grand Prix 2020 sammen med Hella Joof. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Rasmus Bjerg har nemlig tidligere lidt af søvnapnø, men snorker efter vægttabet en hel del mindre, fortæller han Billed-Bladet.

Lørdag indtog den 43-årige skuespiller sammen med Hella Joof scenen i Royal Arena som værter på Melodi Grand Prix 2020. Et show der nok ikke kommer til at gå i glemmebøgerne lige foreløbigt.

For at begrænse coronavirus-smitten så meget som muligt, havde arrangørerne nemlig valgt at afholde årets Melodi Grand Prix uden tilskuere, og den store musikarena, som normalt har plads til 10.000 tilskuere, var derfor helt tom.

»Det var en god, men bizar oplevelse, men det var stadigvæk skidesjovt. Selvfølgelig var der noget, vi ikke fik, men så måtte vi digte det inde i hovedet,« sagde Rasmus Bjergs medvært, Hella Joof, til pressen Ritzau efter showet lørdag aften.