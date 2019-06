Den danske springrytter Rasmine Laudrup har fundet kærligheden igen.

For fire måneder siden fortalte hun, at hun var kommet ud af et forhold, der 'bare var forkert', men nu ser lykken ud til at have fundet hende.

På sin Facebookprofil står Rasmine Laudrup - der som efternavnet antyder er datter af den tidligere fodboldstjerne Brian Laudrup - nu som i et forhold med Frederik Winther.

Til B.T. bekræfter hun også, at hun har fået en ny kæreste:

'Jeg er meget glad', skriver hun i en sms.

For omkring fire måneder siden fortalte den 25-årige springrytter til B.T., at hun havde været single 'et stykke tid', efter hun forinden havde været i et forhold i et lille års tid.

»Vi kender vel alle, når vi havner i noget, der bare er forkert. Jeg snakker ikke rigtigt med ham længere eller noget. Det var bare forkert,« forklarede hun dengang.

I april kom det frem, at Rasmine Laudrup efter syv måneder i det jyske, hvor hun forfulgte sin drøm om at blive en af landets bedste springryttere, valgte at flytte tilbage til Nordsjælland, hvor hun er vokset op. Det skrev hun selv på Instagram:

'Jeg ville ikke have byttet de sidste 7 måneder ud med noget andet, og jeg har nydt at prøve og bo i Jylland. Det har lært mig så meget om mig selv at være væk fra min familie og veninder. Blandt andet at Nordsjælland altid vil føles som mit hjem, og det er her, jeg hører til,' skrev hun i den forbindelse.