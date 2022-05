Kim Kardashian mødte op til årets Met Gala i New York i en hel speciel kjole.

Det var nemlig kjolen, som Marilyn Monroe i 1962 bar, da hun sang sin ikoniske fødselsdagssang for den daværende amerikanske præsident John F. Kennedy.

Det er dog ikke alle, som er lige tilfredse med, at realitystjernen lånte kjolen, som er udstillet på 'Ripley's Believe It or Not'-museum i Florida.

»Hun kunne have fået lavet en kopi – som hun også gjorde – som var umulig at adskille fra den originale. Sådan et ikonisk stykke amerikansk historie burde ikke udsættes for fare på grund af et egoboost eller en fotomulighed,« siger Dr. Justine De Young, som er professor i modehistorie, til People.

Hun kalder det for »uansvarligt og unødvendigt«.

Samtidig peger hun på, at Kim Kardashian kommentarer om, hvordan hun tabte sig syv kilo på tre uger for at kunne passe kjolen, sender et uheldigt signal.

Kim Kardashian bar kun den originale kjole i få minutter, før hun hoppede i den kopi, som Dr. Justine De Young omtaler.

Også Scott Fortner, som er ekspert i Marilyn Monroes historie og samler af stjernens private ejendele, mener det er problematisk, at Kim Kardashian trak i kjolen.

»Jeg kan forstå det dragende ved at bære sådan et ikonisk stykke tøj (...) Men kjolen blev lavet specifikt til Marilyn Monroe. Det er ikke bare et stykke tøj fra hylden. Det blev lavet af den Oscar-vindende designer Jean Luis.«

Han mener, det er logisk, at syninger og stof nu har taget skade, da Kim Kardashian – ifølge ham – næppe kan have præcis samme mål som Marilyn Monroe.

Kjolen er ganske værdifuld.

'Ripley's Believe It or Not' købte den således i 2016 på en auktion, og det kostede dem hele 34 millioner kroner.

Hovedpersonen selv har også udtalt sig om det spektakulære kjolevalg.

»Jeg er ekstremt respektfuld over for kjolen og det, den betyder for amerikansk historie. Jeg ville aldrig sidde i den eller spise i den, så der opstod nogen risiko for skader, og jeg vil heller ikke bære den krops makeup, jeg normalt har på,« fortalte hun til Vogue forud for Met Gala.