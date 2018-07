Der var flere digitalt løftede øjenbryn på det sociale medie Twitter, da Johnny Depp valsede ind på scenen til konferencen Comic Con i San Diego, USA, lørdag, kort tid efter ekskonen havde forladt den. Nogle folk på Twitter forstår slet ikke beslutningen. Én kalder den for kvalmende.

Johnny Depp og Amber Heard dannede par i knap fire år. Parret blev skilt i august 2016 under dramatiske omstændigheder, hvor Heard blandt andet beskyldte Johnny Depp for hustruvold. Et halvt år tidligere fik hun udstedt et polititilhold mod ham, som hun senere trak tilbage. Det er årsagen til, at folk ikke kan forstå, at deres fælles arbejdsgiver Warner Bros satte dem i samme bygning så kort tid efter hinanden.

Eksempelvis skriver Twitter-brugeren @NormanGoldenII:

'I skal alle sende jeres kærlighed og gode tanker til Amber Heard. Hun fortjener IKKE at være i den samme bygning som hendes misbruger lige nu. Hvad tænker WB dog på?'

Everyone send your love and good vibes to Amber Heard. She does NOT deserve to be in the same building as her abuser right now. What was WB thinking? — Norman D. Golden ll (@NormanGoldenll) July 21, 2018

Her ses Johnny Depps ekskone Amber Heard sammen med skuespilleren Jason Momoa, der begge medvirker i den kommende superheltefilm 'Aquaman'. Foto: CHRIS DELMAS

'WB sendte Johnny Depp som en del af Fantastic Beast-panelet (som en overraskelse!!!) lige efter deres Aquaman-panel, hvor Amber Heard medvirkede. Det giver mig kvalme,' skriver journalist Dana Schwartz.

WB brought Johnny Depp out for the Fantastic Beasts panel (as a surprise!!!) immediately proceeding their Aquaman panel, featuring Amber Heard. That makes me nauseous. — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) July 21, 2018

Twitter-brugeren @Richiearmitage er også klar i mælet i forhold til sit syn på Depp:

'Jeg håber, at Jason Momoa venter på, at Johnny Depp tager ET skridt mod Amber Heard, så han kan rive armene af ham ligesom Chewbacca.'

i hope jason momoa is currently waiting for johnny depp to take ONE step towards amber heard so he can actively rip his arms off like chewbacca — armitage af ashley / solo x5 (@richiearmitage) July 21, 2018

Johnny Depp medvirker i Harry Potter-filmen 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald', hvor han spiller den onde troldmand Gellert Grindelwald. Og han var klædt ud som Grindelwald, da han dukkede op på scenen til Comic Con. Amber Heard spiller havkvinden Mera i superheltefilmen 'Aquaman'. Begge film er produceret af Warner Bros.

Folk i hallen var tydeligvist ikke lige så indigneret, som folk på Twitter, da Depp dukkede op på scenen som Gellert Grindelwald.

Grindelwald had something to say today at #SDCC2018... #JohnnyDepp #FantasticBeasts #CrimesOfGrindelwald #MagicinSanDiego pic.twitter.com/RajDjYYPz8 — IFOD (@itfansofdepp) July 21, 2018

Donerede stort beløb til børnehospital

Polititilholdet trak den amerikanske skuespillerinde tilbage, da skilsmissen var på plads. Depp skulle i forbindelse med skilsmissen betale sin ekskone omkring 50 millioner kroner.

Johnny Depp og Amber Heard. Foto: GLENN HUNT

Amber Heard tog i retten i maj 2016 for at få udstedt et polititilhold mod sin daværende ægtemand Johnny Depp. Foto: STAFF

Det forhenværende par lavede en fælleserklæring, hvor de blandt andet gjorde det klart, at der aldrig var en intention om fysisk eller psykisk skade. I samme erklæring oplyste Amber Heard, at hun ville donere nogle af pengene fra skilsmissen til velgørenhed. Hun var en ud af flere, der donerede et beløb på mellem 1-5 millioner dollars til børnehospitalet i Los Angeles (CHLA), fremgår det af hospitalets regnskab.

Erklæringen lagde Amber Heard op på sin Instagram-profil, da det kom frem, at Warner Bros ikke havde i sinde at erstatte Johnny Depp i den nye Harry Potter-film.

For the record, this was our FULL joint statement. To pick and choose certain lines and quote them out of context, is just not right. Women, continue to stand up and stay strong. Love, Amber Et opslag delt af Amber Heard (@amberheard) den 7. Dec, 2017 kl. 7.30 PST

I toppen af artiklen kan du se traileren til 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'.