Igen er der polemik om Borat-filmene, som komiker Sacha Baron Cohen står bag.

Borat, der spilles af Baron Cohen selv, skal forestille at være fra Kasakhstan og har i denne omgang gjort sig uheldigt bemærket hos en organisation, der netop tager sig af kasakhiske interesser.

Hos organisationen The Kazakh American Associationen er de så oprørte over skuespillerens karikerede udgave af en person fra Kasakhstan, at de har skrevet et brev, hvor de opfordrer de store prisuddelinger til at se bort fra den nye 'Borat Subsequent Moviefilm'.

Det gælder Oscar-uddelingen, Golden Globes, Directors Guild of America Awards og den britiske Bafta-pris.

Sacha Baron Cohen sammen med sin kone, skuespillerinde Isla Fisker i et arkivfoto. Foto: FRED PROUSER Vis mere Sacha Baron Cohen sammen med sin kone, skuespillerinde Isla Fisker i et arkivfoto. Foto: FRED PROUSER

»Det kasakhiske miljø er verden over underrepræsenteret og derfor sårbart. Vores folk er stadig ved at komme sig over en undertrykkende koloniseret fortid, og derfor er der ikke tilstrækkelig medierepræsentation,« lyder det blandt andet i brevet.

»Sacha Baron Cohen har forstået det faktum (problemerne for kasakherne, red.) og udnytter Kasakhstan ved at kapre vores etniske identitet, at whitewashe (et filmbegreb, hvor hvide skuespillere indtager roller af anden etnicitet, red.), at portrættere os som østeuropæere og opfordre til chikane mod kasakhiske mennesker verden over,« skriver organisationen videre.

Karakteren Borat er antisemitisk, misogynistisk og racistisk, og det er nogle af de ting, som organisationen er ked af.

Hele problematikken har fået et modsvar fra hovedrolleindehaveren selv. I forbindelse med, at flere kasakhiske personligheder i modsætning til organisationen har budt filmen velkommen og sagt, at den er god for turismen trods det fejlagtige billede af landets borgere, har Sacha Baron Cohen udtalt sig til New York Times.

»Det her er en komedie, og det Kasakhstan, der vises i filmen, har intet med det ægte land at gøre,« lyder det i et skriftligt svar fra komikeren, som uddyber:

»Jeg valgte Kasakhstan, fordi det et sted, som næsten ingen kendte i USA, hvilket tillod, at jeg kunne skabe en vild, morsom, falsk verden. Det ægte Kasakhstan er et smukt land med et moderne, stolt samfund – det modsatte af Borats version.«