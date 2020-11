Den amerikansk-britiske rapper 21 Savage er i sorg.

Hans lillebror, Terrell Davis, blev i weekenden stukket ned og dræbt under en shoppetur i den engelske hovedstad, London.

Det skriver adskillige amerikanske og britiske medier – heriblandt People og The Sun.

28-årige 21 Savage med det borgerlige navn She’yaa Bin Abraham-Joseph har ligeledes bekræftet dødsfaldet. Det har han gjort på sociale medier, hvor han blandt har delt nedenstående billede af sig selv og lillebroderen som små.

'Jeg kan ikke tro, at nogen har taget dig fra mig, lillebror. Jeg ved godt, jeg ofte har ladet min vrede gå ud over dig. Jeg ville ønske, jeg kunne lave det lort om,' skriver rapperen, der har arbejdet sammen med store kunstnere såsom Travis Scott og Post Malone.

Ifølge de internationale medier blev 27-årige Terrell Davis stukket ned søndag aften.

Her var lillebroderen, som var rapper ligesom sin storebror, angiveligt taget ud for at shoppe i forsøget på at finde en gave til sin bedstemor.

Undervejs stødte han en i ven, men mødet udviklede sig eftersigende til en ophedet diskussion, hvorefter vennen trak en kniv og stak Terrell Davis ned.

Rapperen 21 Savage. Foto: VALERIE MACON

Politiet blev tilkaldt, men han blev erklæret død på sted. Der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.

Det er ikke første gang, at rapperen 21 Savage mister en bror.

Da han var barn, blev hans storebror, Quantivayus Joseph, skudt og dræbt.

21 Savage fik siden tatoveret en kniv i panden som en hyldest til sin afdøde bror.