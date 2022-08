Lyt til artiklen

Rapperen Branco kommer ikke til at optræde ved den københavnske musikfestival, Aiasound Festival, i den kommende weekend.

Det skriver festivalen selv i en meddelelse på Instagram.

»Vi er utroligt kede af at meddele, at Branco desværre er nødsaget til at aflyse sin koncert på Aiasound 2022. Aflysningen sker på baggrund af personlige årsager,« lyder det.

I meddelelsen forklarer festivalen, at rapperen ikke kan optræde, fordi hans datter er indlagt på et hospital i udlandet.

»I forbindelse med en familieferie i udlandet er Brancos datter blevet indlagt på intensiv for behandling af følgesygdomme af covid-19. Vi håber på at kunne bringe gode nyheder snart, og i mellemtiden vil vi bede jer om at give familien ro og respektere deres privatliv i denne svære tid.«

Festivalen har fået et svar fra Branco selv, hvor han takker sine fans for støtte.

»Mange tak for alle de bønner og positive tanker folk har sendt. Det betyder mere, end I forstår,« lyder det.

Rapperen meddelte selv på Instagram 7. august, at datteren var indlagt.

Her skrev han i en 'story', at familien og lægerne havde gjort alt, hvad de kunne.

'Alt, jeg nogensinde har gjort i livet, var for at forsørge den lille pige, der lige nu ligger på intensivafdeling. Den stærkeste, smukkeste og mest renhjertede datter, jeg ku' forestille mig,' skriver han og fortsætter:

'Vi har gjort, hvad vi kunne, lægerne har gjort, hvad de kunne … Vi har brug for jeres bønner som aldrig før.'

Ifølge en talsmand er datteren i respirator efter følgesygdommene.

Branco har tre børn. To piger og en dreng.