»Jeg var bare et sexobjekt. Jeg lod andre behandle mig sådan.«

Ordene kommer fra rapperen Tessa i DR-serien ‘Tessas hævn’. I dag nægter hun at lade andre behandle hende dårligt. Sådan har det ikke altid været.

I forsøget på at tage ejerskab over sin egen fortælling, lader rapperen, hvis borgerlige navn er Theresa Ann Fallesen, seerne komme helt tæt på i 'Tessas hævn'. Også dér, hvor det er barskt.

I programseriens andet afsnit af i alt fire følger man således den spirende stjerne, der møder anerkendelse fra sine idoler, men som også kæmper med sin fortid. En fortid, der er præget af hjemløshed, stoffer, mobning og overgreb.

»Jeg blev tvunget til sex flere gange, hvor jeg ikke anede, jeg blev tvunget. Hvor jeg ikke anede, at jeg havde muligheden for at nej. 'Jamen, de skal jo holde mig fast. De skal holde mig nede. Jeg skal græde, og jeg skal skrige, før det er tvang', følte jeg,« fortæller hun i serien.

Hun fortæller også om en episode, hvor hun sagde fra. Hun var den eneste pige ved en fest med en masse drenge. Hun sagde nej. I hvert fald til at starte med. Ingen lyttede, og den dengang 12-årige pige gav i sin fuldskab op. Hun blev voldtaget.

Der er ingen tvivl om, at den i dag 22-årige kvinde har ar på sjælen. Det er hun også selv bekendt med.

For hende er det vigtigt at se fortiden i øjnene, før medierne konfronterer hende med den. Derfor vil hun også fortælle sin mor om overgrebene. Og om de pikante billeder og videoer, der florerer på nettet.

Men det kræver tilløb. Sidst, hun talte med sin mor om den slags, var, da der ligeledes florerede nøgenbilleder af hende i ungdomskredse på Nordfyn, hvor hun boede i sin folkeskoletid.

Tessa var 12 år. Og hendes mor var ikke imponeret. I programmet fortæller Tessa, at hendes mor kaldte hende både dum og billig. En luder. Derfor har de ikke snakket om den slags siden.

Forholdet mellem mor og datter er utvivlsomt specielt. Men hendes mor er ved hendes side i dag, hvor hun med store, fede blokbogstaver har skrevet sig ind på hitlisterne.

Begge er de enige om, at Tessa har en historie, der skal fortælles. Også selvom ikke alle kapitler er lige kønne.