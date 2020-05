Rapperen Tekashi 6ix9ine, alias 24-årige Daniel Hernandez, har skabt meget postyr både i egne rækker og ude i verden.

Den kulørte kendis har været i fængsel, raget uklar med sin tidligere bande, og nu er han så igen i overskrifterne.

Denne gang skulle det dog have været en noget anden og positiv ting, han blev sat i forbindelse med, men sådan gik det ikke, skriver BBC.

Rapperen, der fik to års fængsel for alt fra trusler, pengeafpresning, vold til våbenbesiddelse, ville donere et større beløb til et godt formål, men organisationen bag takkede pænt nej.

Tekashi69 i retten i 2018. Foto: Bob Levey Vis mere Tekashi69 i retten i 2018. Foto: Bob Levey

»Vi er taknemmelige for Hr. Hernandez' generøse tilbud om at donere til 'No Kid Hungry' (Intet barn sulter, red.), men vi har informeret hans repræsentanter, at vi har takket nej til donationen,« lyder det fra organisationen Share Our Strength til det britiske medie.

De forklarer, at fordi det er en kampagne, som er rettet imod børn, takker de nej til donationer fra personer, som ikke ligger godt i tråd med deres mission og værdier.

Den unge rapper, der ville have doneret 200.000 dollars svarende til mere end 1,3 millioner kr., klarer sig ellers godt, efter han er kommet ud af fængsel for nyligt.

Han har det nye nummer 'Gooba' på gaden, som er blevet spillet mere end 120 millioner gange på YouTube på bare fire dage.

Tekashi 6ix9ine var tidligere en del af banden Nine Trey Gangsta Bloods, men i forbindelse med sin retssag sidste år vidnede han imod flere andre medlemmer for en mildere dom.

Noget, han valgte at kommentere, da han for nyligt gik live på sin Instagram-profil. Her satte han spørgsmålstegn ved de forventninger, banden havde til ham, efter de tidligere havde kidnappet ham, presset penge ud af ham og ifølge hans udsagn været sammen med hans tidligere kæreste.

»I kidnapper mig? Gennembanker mig og alt muligt? Og så forventer I, at jeg er loyal,« sagde han i sin livesession, mens to millioner fulgte med.

Trods en dom på to år blev den unge rapper lukket ud af fængsel tidligt på grund af en frygt for coronavirussen, der har ramt USA hårdt.