Kærlighed kender ingen alder.

Heller ikke for rapperen Sean Combs, der for de fleste nok er bedst kendt som P. Diddy.

Den 52-årige musiker har nemlig kastet sin kærlighed på en kollega. Det kom frem i rapperen Young Miamis nye YouTube-serie 'Caresha Please'.

Og det er såmænd den 28-årige Young Miami selv, som P. Diddy er begyndt at date.

Sådan ser kvinden, som P. Diddy har sin kærlighed på, ud.

Rapperen snakker om en fremtidig tur til Mexico for de to, hvilket lader til at overraske Young Miami en del, da hun spørger: »Skal vi til Mexico?«

Da hun direkte spørger ham, hvad de to er, fortæller P. Diddy, at de dater.

»Vi dater. Vi går på dates, vi er venner, vi tager til eksotiske steder, vi har gode tider sammen, vi går på stripklub, i kirke …«

Da han bliver bedt om at beskrive, hvad han godt kan lide ved Yung Miami, er P. Diddy da heller ikke bleg for at kaste superlativer i hendes retning.

»Du er autentisk, du er et af de mest ægte mennesker, jeg har mødt. Du er en god mor og en god ven. Og vi har det bare godt sammen, ikke?«

P. Diddys seneste forhold var med modellen Kim Porter, som også er mor til tre af rapperens seks børn.

Hun døde ganske pludseligt i i 2018 af lungebetændelse.