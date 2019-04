Den Grammy-nominerede rapper Nipsey Hussle blev søndag skudt og dræbt i Los Angeles.

Sangeren blev skudt ned tæt på en tøjbutik i byen, som han er relateret til, skriver CNN.

To andre blev sårede under skyderiet, som fandt sted omkring klokken halv fire om eftermiddagen lokal tid.

Politiet i Los Angeles oplyser, at skyderiet fandt sted omkring Slauson Avenue og Crenshaw Boulevard.

I timerne efter dødsfaldet udtrykte flere kendte navne deres chok og sorg på Twitter.

Blandt dem sangerinden Rihanna, som blandt andet skriver:

'Jeg er så ked af, at det her skulle ske for dig.'

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones!

Opdateres...