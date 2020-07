Rapperen Malik Abdul Basit, bedre kendt som Malik B, er afgået ved døden.

Den amerikanske rapper blev blot 47 år. Dødsfaldet er blevet bekræftet af rapperens fætter, Don Champion.

Det oplyser han på Twitter.

'Sørger over min elskede fætter i dag. Han var så talentfuld og havde et stort hjerte,' skriver han.

Mourning my beloved cousin today. He was so talented and had a huge heart. I still remember when he and The Roots were starting out. He'd give me and my dad their cassette tapes to listen to. I miss you already, Mailk. #RIP https://t.co/UMQeXJsWmf — Don Champion (@DonChampionTV) July 29, 2020

Malik B var med til at starte bandet 'The Roots' i 1987. Her var han med til at lave bandets fire første albummer, hvorefter han gik sine egne veje i 1999.

Ikke desto mindre var han med til at sikre bandet dets første Grammy-award, der kom i 2000 i kategorien 'Bedste rap-optræden af en duo eller gruppe' for nummeret 'You Got Me'.

Fætteren Don Champion påpeger også selv Malik B's tid med 'The Roots' i sit Twitter-opslag.

'Jeg kan stadig huske, da han og 'The Roots' startede. Han gav mig og min far deres kassettebånd, så vi kunne lytte til dem. Jeg savner dig allerede, Malik', skriver han og tilføjer hashtag med teksten 'RIP' og en hjerte-emoji.

Det er ikke oplyst, hvad dødsårsagen er.