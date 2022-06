Lyt til artiklen

Rapperen Lil Tjay ligger på operationsbordet efter at være blevet skudt.

Det skriver det anerkendte kendismedie TMZ.

Politikilder bekræfter over for mediet, at den 21-årige amerikanske rapper blev skudt kort efter midnat lokal tid i Edgewater, New Jersey.

Det oplyses desuden, at der har været to skudepisoder – en på en Chipotle Mexican Grill-restaurant, hvor et offer blev ramt adskillige gange, samt en episode på en Exxon-tankstation, hvor offeret blev ramt én gang.

Hvem af disse to, der er Lil Tjay, er ikke offentliggjort, lige som identiteten på det andet offer fortsat er ukendt.

Det samme er Lil Tjays tilstand. Foreløbig lyder det blot, at han ligger på operationsbordet.

På nuværende tidspunkt kender politiet hverken gerningsmænd eller motiv.

21-årige Lil Tjay, der lystrer det borgerlige navn Tione Jayden Merritt, fik sit gennembrud i 2018 med sangen 'Resume'.

Han udgav i 2019 debutalbummet 'True 2 Myself', som blev fulgt op af 'Destined 2 Win' i 2021.