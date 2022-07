Lyt til artiklen

Rapperen Kodak Black er blevet anholdt.

Det sker, efter han angiveligt blev taget med både oxycodon-piller og intet mindre end 74.960 dollar, tilsvarende mere end 553.000 danske kroner, i kontanter, da han blev stoppet af politiet i trafikken.

Ifølge The Sun blev rapperen, hvis rigtige navn er Bill Kapri, trukket til side af Florida politi fredag omkring klokken 16.30, fordi hans bil så ud til at have mørkere tonede ruder, end det er tilladt.

Derefter stod det klart for betjentene, at køretøjets registrering desuden var udløbet, og førerens kørekort ligeledes. Men det stopper ikke her.

Rapper Kodak Black. Foto: TOMMASO BODDI Vis mere Rapper Kodak Black. Foto: TOMMASO BODDI

Som betjentene nærmede sig bilen blev de nemlig mødt af en duft af, hvad der formodes at være marihuana, hvorfor de valgte at foretage en ransagning.

Det var her, de fandt hele 31 oxycodon-piller foruden de mange kontanter. Kodak Black blev straks anholdt og dernæst ført til Broward County fængsel.

Det er ikke første gang, at rapperen er på kanten af loven.

I januar 2021 var han i gang med af afsone en dom, han fik for at afgive en falsk erklæring på et føderalt dokument.

Den daværende præsident, Donald Trump, valgte dog, dagen før sin aftræden, at benåde rapperen og sætte ham på fri fod igen.

Dommen lød på tre år og ti måneder og Kodak Black havde allerede afsonet cirka halvdelen af denne.

Det Hvide Hus begrundede dengang Trumps beslutning med, at Black havde udvist samfundssind, mens han har siddet indespærret.