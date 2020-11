Rapperen King Von blev fredag morgen skudt på åben gade, da en skududveksling mellem to grupperinger brød ud foran en natklub i Atlanta.

Det amerikanske medie TMZ skriver, at de to grupper først røg ud i et slagsmål foran natklubben Monaco Hookah Lounge, inden det eskalerede, og flere trak pistoler.

Seks personer blev skudt, og tre af dem overlevede ikke. En af de dræbte var rapperen King Von, men Georgia Bureau of Investigation and Atlanta Police Homicide, der efterforsker sagen, ved endnu ikke, hvem der skød rapperen.

Flere betjente var til stede i området, og selv om de også trak deres pistoler, var der ingen af dem, der blev ramt.

TMZ beretter, at to personer allerede er blevet anholdt og sigtet i sagen. Flere andre er til behandling på et nærliggende hospital.

King Von var en rapper fra Chicago, der med singlen 'Crazy Story' var i gang at skabe sig et navn i industrien.

Flere andre rappere har allerede begrædt dødsfaldet. Heriblandt Chance The Rapper, der på sin Twitter skriver:

»Wow. Det er et hårdt år. Hvil i fred, Von. Må gud være med dig og din familie. Jeg kan slet ikke forstå det.«

Wow. This year was so tough. rip von God bless him and his family I can’t believe it — Chance The Rapper (@chancetherapper) November 6, 2020

King Von er den seneste i rækken af rappere, der har måttet lade livet i en ung alder. I det seneste år er blandt andre hitmagerne Pop Smoke og Juice Wrld afgået ved døden.