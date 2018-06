To rappere har tilsyneladende følt sig nødsaget til at afvise, at de har noget som helst at gøre med, at den fremadstormende stjerne, XXXTentacion, blev dræbt mandag.

Både ‘Soldier Kidd’ og ‘Soldier Jojo’ har på Instagram taget til genmæle efter spekulationer om, at de kan være gerningsmændene bag det chokerende drab.

‘Det er sørgeligt, at folk på sociale medier dømmer en uskyldig teenager, men jeg behøver ikke forklarer mig over for nogen,’ skriver Soldier Kidd, der også har lagt en video ud til sine følgere, hvor han nægter på nogen måde at være involveret i den tragiske sag.

Et opslag delt af @soldier.kidd den 18. Jun, 2018 kl. 6.43 PDT

Reaktionen kommer efter, at den 20-årige XXXTentacion, Jahseh Dwayne Onfroy, blev skudt og dræbt mandag klokken 3.57 lokal tid i Florida.

Ifølge TMZ lød det over politiradioen mandag, at gerningsmændene muligvis havde anvendt en rød maske ved det, der officielt antages at være et røveri, der udviklede sig til et drab.

XXXTentacion blev kun 20 år, inden han blev skudtdræbt. Foto: FLORIDA DEPARTMENT OF CORRECTION Vis mere XXXTentacion blev kun 20 år, inden han blev skudtdræbt. Foto: FLORIDA DEPARTMENT OF CORRECTION

Men detaljen om den røde maske har fået folk til tasterne og øjensynligt peget pilen i retning af de to unge rappere, formentlig fordi en sådan maske eksempelvis optræder på billeder på ‘Soldier Kidds’ Instagram.

Desuden mener en Twitter-bruger at vide, at et billede viser, at ‘Soldier Kidd’ mandag befandt sig få minutter væk fra gerningsstedet, og derfor har vedkommende sendt billedet til lokalpolitiet i Broward County, der efterforsker sagen.

Politiet har da også takket brugerne på de sociale medier for deres mange tip i sagen. Dog nævnes der intet om, hvorvidt spekulationerne omkring ‘Soldier Kidd’ og ‘Soldier Jojo’ tages alvorligt.

pic.twitter.com/XrrsXE9k9O — Broward Sheriff (@browardsheriff) 19. juni 2018

XXXTentacion slog igennnem i 2016 med nummeret ‘Look at me.’ der nåede en 34. plads på hitlisten Billboard 100.

Hittet ‘Sad’ toppede i marts 2018 som nummer syv.

Etablerede stjerner som Kanye West, Tyga og Big Sean har på sociale medier begrædt tabet af XXXTentacion.