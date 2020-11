Rapperen Bad Bunny er testet positiv for virussen covid-19.

Den 26-årige musiker med det borgerlige navn Benito Martínez Ocasio skulle have optrådt til American Music Awards i den forgangne weekend, men aflyste kort før showet.

Det viser sig nu, at det skyldtes en positiv test for corona. Det skriver AP.

Nyhedsbureauet har fået sygdommen bekræftet af Bad Bunnys manager, som oplyser, at rapperen ikke udviser nogen voldsomme symptomer.

Bad Bunny har fået corona. Foto: Johannes EISELE Vis mere Bad Bunny har fået corona. Foto: Johannes EISELE

Bad Bunny formåede da også at gøre et lille indhop i American Music Awards, selv om han måtte aflyse sin optræden. Han var nemlig stadig i stand til virtuelt at præsentere prisen for 'Favorite Latin Female Artist'.

Bad Bunny vandt også selv to priser ved showet. Henholdsvis 'Favorite Male Latin Artist' og 'Favorite Latin Album' for sit album 'YHLQMDLG'.

Bad Bunny er bestemt ikke den eneste rapper, der er blevet ramt af corona den seneste tid.

For halvanden uge siden blev sangeren bag kæmpehittet 'Birthday Sex', Jeremih, testet positiv og konstateret så syg, at han blev indlagt på intensiv i respirator.

Efter en hård kamp for sit liv kunne TMZ dog forleden oplyse, at Jeremih, hvis borgerlige navn er Jeremy Phillip Felton, er blevet udskrevet fra intensiv.

Han er dog stadig indlagt.