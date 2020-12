I en periode var medierne fyldt med historier om folk, der havde fået lidt ekstra på sidebenene under nedlukningen.

Det er dog ikke tilfældet for alle. Nogle har brugt karantænetiden til at ændre livsstil. Noget, der gør sig gældende for rapper Action Bronson, der har tabt mere end 56 kilo, skriver Men's Health.

»Den her rejse startede for længe siden,« siger han og fortsætter:

»Jeg blev født stor. Jeg var stor, mens jeg voksede op. Den her forvandling har været længe undervejs.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Action Bronson (@bambambaklava)

Den 37-årige rapper, der har det civile navn Ariyan Arslani, vejede tidligere over 181 kilo. Nu ligger han lige omkring de 125 i stedet.

Inden han begyndte sin rejse mod at blive sundere, kæmpede han med mange helbredsudfordringer.

Rapperen siger, at han led af astma, prædiabetes, eksem og 'alle mulige dumme ting', som han udtrykker det.

Det satte han dog en stopper for ved at ændre kost- og motionsvaner.

Et valg han tog, da hans søn kom til verden i 2019. Han ønskede nemlig at være der under sin efterkommers opvækst.

»Det ville ikke ske, hvis jeg ikke selv tog beslutningen, og du ved, det kræver noget selvransagelse og noget, der virkelig skal gå dig på. Noget, der virkelig kravler ind under huden på dig for at lave den forandring. Og det var det, der skete for mig,« siger han.